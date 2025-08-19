به گزارش خبرنگار مهر، داریوش محبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: واکسن آنفولانزا بر اساس اولویت برای بیماران خاص و صعبالعلاج، مبتلایان به بیماریهای مزمن، جانبازان شیمیایی، زنان باردار و افراد بالای ۵۰ سال عرضه میشود.
مدیر اداره نظارت و ارزیابی مواد و فرآوردههای دارویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: تزریق واکسن برای مادران باردار و شیرده، در صورت تأیید پزشک، بلامانع است و حتی میتواند موجب افزایش سطح ایمنی مادر و نوزاد شود و ایمنی ناشی از تزریق نیز معمولاً دو تا سه هفته پس از تزریق ایجاد میشود.
وی با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون گروههای پرخطر اظهار کرد: تزریق واکسن آنفلوانزا بهویژه برای افرادی که به دلیل شرایط جسمانی و ضعف سیستم ایمنی در معرض خطر بیشتری قرار دارند، نقش مهمی در کاهش شدت بیماری و عوارض ناشی از آن دارد.
محبی افزود: این واکسن تنها در برابر بیماری آنفلوانزا مصونیت ایجاد میکند و نقشی در پیشگیری مستقیم از بیماری کووید -۱۹ ندارد، بنابراین استفاده مداوم از ماسک، شستوشوی دستها و پرهیز از حضور در اجتماعات همچنان ضروری است.
