احضار وزیرخارجه اروگوئه به پارلمان پس از قطع همکاری با دانشگاه اورشلیم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سووبراژادوی اروگووئه اعلام کرد که حزب ناسیونال از احزاب مخالف دولت این کشور، از ماریو لوبتکین، وزیر روابط خارجی خواستار توضیح در پارلمان درباره تعلیق توافق‌نامه همکاری بین آژانس ملی تحقیقات و نوآوری و دانشگاه عبری اورشلیم، به دلیل جنگ در غزه شد.

سناتور سرخیو بوتانا از حزب ناسیونال گفت که سناتور خاویر گارسیا، رئیس گروه پارلمانی حزبش، خواستار احضار لوبتکین به دلیل این اقدام احمقانه خواهد شد.

بوتانا با اشاره به همکاری اسرائیل با اروگوئه در طول همه‌گیری کرونا، اظهار داشت: چگونه می‌توانیم فعالیت‌های علمی را به دلیل یک مسأله ایدئولوژیک از سوی دولت متوقف کنیم؟ رابطه کشور با کشوری دیگر مربوط به روابط دولت و حزب حاکم (جبهه گسترده) نیست. چگونه می‌توان روند توسعه علمی و پیشرفت کشور را به دلیل یک مسئله ایدئولوژیک متوقف کرد؟

اروگوئه روز جمعه اجرای توافق همکاری با رژیم صهیونیستی را در خصوص فناوری‌های نوین به دلیل نقض حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در غزه به حالت تعلیق درآورد.