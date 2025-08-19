به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی لرستان در سخنانی با بیان اینکه یکی از نیروهای مؤثر در خدمتگزاری به مردم نیروی انتظامی است، اظهار داشت: احساس آرامش و امنیت از سوی مردم بالاترین خدمت است که توسط نیروی انتظامی محقق میشود.
وی با بیان اینکه سردار «الهی» فرمانده سابق انتظامی لرستان خدمات بالایی در لرستان داشتند و این امر قابلتقدیر است، گفت: حاصل این امر این شده که لرستان یکی از امنترین استانهای کشور باشد و نیروی انتظامی دراینرابطه در خدمت مقدم است.
استاندار لرستان، ادامه داد: با محوریت نماینده ولیفقیه، وحدت بیسابقهای در میان مسئولان و ارکان استان وجود دارد، گفت: توجه به معیشت و ارتقای سرمایه اجتماعی در اولویت همه مسئولان قرار گرفته است.
شاهرخی در ادامه با تأکید بر اینکه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی استان در جنگ ۱۲ روزه رزمی بینظیر داشتند و من به همه نیروهای مسلح استان افتخار میکنم، تصریح کرد: فلسفه وجودی ما برای خدمت مردم است و امیدوارم در این مسیر خداوند به ما کمک کند که گامهای مؤثری برداریم.
وی با بیان اینکه سردار «الهی» در لرستان بینقص کار کردند و همراهی ایشان در شورای تأمین بینظیر بود، گفت: به فرمانده انتظامی جدید هم خیرمقدم میگوئیم، ایشان توفیق خدمت به هم استانیهای خود را پیدا کردند و یقیناً حضور ایشان در این استان کارساز خواهد بود.
