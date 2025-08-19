آرمان نظام جمهوری اسلامی ایران «امنیت» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی لرستان در سخنانی با بیان اینکه امنیت به معنای آرامش، اطمینان و نفی ترس و تهدید است، اظهار داشت: انسان باایمان خوف و ترس ندارد، نه از گذشته و نه از آینده ترسی دارد.

وی با بیان اینکه اسلام و سبک زندگی اسلامی رابطه مستقیمی با امنیت دارد، گفت: اسلام روابط را بر اساس عدل تعریف می‌کند، اجرای حدود الهی، برقراری نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج، برخورد با متخلفان، اعمال قانون در مورد متخلفان، عدم تسلط دشمنان بر مردم، نفی فقر و محرومیت، حاکمیت روابط عادلانه در نظام بین‌الملل، جهاد در مقابل زورگویان و … از آموزه‌های اسلامی هستند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بیان داشت: اگر سبک زندگی اسلامی در جامعه حاکم باشد از ضریب امنیتی بالاتری برخوردار می‌شویم.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه امنیت مانند هوا و اکسیژن است، گفت: بر اساس روایات هیچ نعمتی بالاتر از نعمت امنیت نیست، آسایش و رفاه مردم با امنیت تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آرمان نظام جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی «امنیت» است و انتظار نخست مردم هم از خدمت گذاران خود تأمین امنیت در حوزه‌های مختلف است، گفت: فداکاری نیروهای مسلح، بسیج و … به‌خاطر مفهوم بلند و بالای امنیت است و ملت ایران در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه در مقابل زورگویان عالم ایستادند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به جان‌فشانی نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه، گفت: این امر قابل‌تقدیر و تکریم است.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه با بیان اینکه سردار «الهی» فرمانده سابق انتظامی لرستان فراتر از توان خود در راه ارتقای امنیت استان تلاش کرد، گفت: ایشان باهمت و کار مضاعف این تلاش و اقدامات را انجام داد، به یک معنا ایشان کار را خسته کرد.

وی با اشاره ارتباط مردمی سردار «الهی» با اقشار مختلف، گفت: این تلاش‌ها با گفتن‌ها و نوشتن‌ها پاسخ داده نمی‌شود، پاسخش پاداشی است که در نزد خداوند است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: انتظار این است که فرمانده انتظامی لرستان که با جغرافیا و زیست‌بوم استان هم آشنا هستند گام‌های فراتری بردارند و تلاش بیشتری برای ارتقای امنیت استان داشته باشند.