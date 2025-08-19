  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

فرمانده جدید انتظامی لرستان معرفی شد

فرمانده جدید انتظامی لرستان معرفی شد

خرم‌آباد- در مراسمی، سردار «محمدرضا هاشمی فر» به عنوان فرمانده جدید انتظامی لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه در مراسمی و با حکم سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، سردار «محمدرضا هاشمی فر» به عنوان فرمانده جدید انتظامی لرستان معرفی شد.

در این مراسم که با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، نماینده ولی فقیه در لرستان، استاندار لرستان و جمعی دیگر از فرماندهان نظامی و انتظامی این استان برگزار شد؛ سردار هاشمی فر به مدت سه سال به عنوان فرمانده انتظامی لرستان معارفه شد.

بنا بر این گزارش، پیش از این سردار «یحیی الهی» از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ فرمانده انتظامی لرستان بود که در این مراسم از زحمات وی تقدیر به عمل آمد.

کد خبر 6565071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها