به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه در مراسمی و با حکم سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، سردار «محمدرضا هاشمی فر» به عنوان فرمانده جدید انتظامی لرستان معرفی شد.

در این مراسم که با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، نماینده ولی فقیه در لرستان، استاندار لرستان و جمعی دیگر از فرماندهان نظامی و انتظامی این استان برگزار شد؛ سردار هاشمی فر به مدت سه سال به عنوان فرمانده انتظامی لرستان معارفه شد.

بنا بر این گزارش، پیش از این سردار «یحیی الهی» از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ فرمانده انتظامی لرستان بود که در این مراسم از زحمات وی تقدیر به عمل آمد.