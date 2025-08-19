به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار شایعاتی درباره جمعآوری واکسنهای چهار ظرفیتی ایرانی، خبرنگار مهر با بررسی داروخانههای سطح شهر تهران دریافت که این واکسنها همچنان در دسترس مردم قرار دارند.
از دو شرکت تولید کننده، یکی از بازار خارج شده و نمونه باقیمانده تحت نام گاردیسان و تولید یک شرکت دانش بنیان عرضه میشود. این واکسن با قیمتی کمتر از نمونههای خارجی در دسترس شهروندان است.
کارشناسان بهداشت و درمان هشدار میدهند که ویروس HPV میتواند باعث ابتلاء به سرطانهای گردن رحم، مقعد و برخی سرطانهای دیگر شود.
به گفته آنها، واکسیناسیون علیه HPV مهمترین روش پیشگیری از این بیماریها است و واکسنهای چهار ظرفیتی، از جمله نمونه ایرانی موجود، پوشش مناسبی در برابر سویههای رایج ویروس فراهم میکنند.
یکی از داروخانههای مرکز تهران به خبرنگار مهر گفت: واکسن در داروخانه موجود است و شهروندان میتوانند برای دریافت آن مراجعه کنند.
متخصصان توصیه میکنند، واکسیناسیون در سنین نوجوانی و پیش از مواجهه با ویروس انجام شود، اما بزرگسالان نیز در صورت عدم دریافت واکسن، میتوانند با مشورت پزشک آن را تزریق کنند.
