پیام در مسیر تبدیل به هاب صادراتی و فناوری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آرژانتین، تانزانیا، مالی، ماداگاسکار، نیجریه و همچنین سرکنسولهای بمبئی و ارزروم در بازدیدی میدانی از منطقه ویژه اقتصادی پیام حضور یافتند و از نزدیک با ظرفیتهای این مجموعه آشنا شدند.
این بازدید که با هدف معرفی توانمندیهای پیام در سطح بینالمللی انجام شد، فرصتی برای بررسی نقش این فرودگاه در گسترش روابط اقتصادی ایران با جهان فراهم کرد.
سرمایهگذاری کلان برای توسعه زیرساختها
محسن حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام، در این نشست با اشاره به پروژههای در دست اجرا گفت: بزرگترین کارگو ترمینال تخصصی کشور با سرمایهگذاری داخلی به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار در این منطقه احداث خواهد شد و عملیات اجرایی آن از سال آینده آغاز میشود. همچنین ایجاد بندر خشک، توسعه شبکه حملونقل ترکیبی و احداث باند دوم در دستور کار قرار دارد.
او تأکید کرد: پیام تاکنون بیش از ۳۵۰۰ سورتی پرواز باری انجام داده و تنها فرودگاه کشور است که همزمان پروازهای باری، مسافری، آموزشی و تعمیر و نگهداری (MRO) را پوشش میدهد. ورود بوئینگ ۷۳۷ با برد ۴۵۰۰ کیلومتر نیز توان رقابتی ایران در بازارهای صادراتی را افزایش داده است.
دیپلماسی اقتصادی در خدمت صادرات
سفرای ایران در این بازدید ضمن استقبال از ظرفیتهای پیام، آن را بستری منحصربهفرد برای معرفی به سرمایهگذاران خارجی دانستند.
غلامرضا محمودی رجا، سفیر ایران در نیجریه با اشاره به ازسرگیری پروازهای باری بین لاگوس و پیام گفت: بازار نیجریه و غرب آفریقا تشنه محصولات کشاورزی و صنعتی ایران است و پیام میتواند پل ارتباطی میان تولیدکنندگان ایرانی و این بازار بزرگ باشد.
محمد جواد همت پناه، سفیر ایران در تانزانیا نیز افزود: زیرساختهای لجستیکی و فناوری پیام کمنظیر است و با برندینگ مناسب میتواند جایگاه ایران را در اقتصاد آفریقا ارتقا دهد.
سعید مطلق، سرکنسول ایران در بمبئی هم پیام را فرصتی راهبردی برای تقویت روابط تجاری ایران و هند عنوان کرد و گفت: نزدیکی جغرافیایی و توانمندیهای پیام، زمینه توسعه پروازهای باری میان ایران و شبهقاره هند را فراهم میکند.
پیام؛ ویترین اقتصادی ایران در عرصه جهانی
بازدید اخیر سفرای ایران نشان داد فرودگاه بینالمللی پیام تنها یک فرودگاه نیست؛ بلکه ویترینی ملی برای نمایش توانمندیهای صنعتی، فناورانه و کشاورزی ایران در سطح جهان است. اکنون با همافزایی ظرفیتهای داخلی و دیپلماسی اقتصادی، پیام میتواند به جایگاهی فراتر از یک فرودگاه منطقهای دست یابد و به هاب صادرات و اقتصاد دیجیتال ایران در خاورمیانه و آفریقا تبدیل شود.
