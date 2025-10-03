وزیر ارتباطات: «پیام» موتور محرک اقتصاد دیجیتال کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، در سفر یک‌روزه به استان البرز با همراهی استاندار، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد و جمعی از معاونان و مدیران کل ستادی این وزارتخانه از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام بازدید کرد.

وزیر ارتباطات در جریان این بازدید میدانی ضمن بررسی ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی پیام در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، از دو واحد تولیدی فعال در این منطقه بازدید به عمل آورد.

بازدید از واحدهای تولیدی فناورانه

در بخش نخست، هاشمی از یک شرکت تولیدکننده تجهیزات هوشمند ارتباطی بازدید کرد؛ شرکتی که با تولید انبوه تلفن همراه هوشمند، ساعت هوشمند و تلفن‌های غیر هوشمند و ساده، توانمندی بومی در عرضه محصولات نهایی به بازار مصرف داخلی را به نمایش گذاشته است.

در ادامه نیز بازدید از یک شرکت فعال در حوزه تجهیزات زیرساختی شبکه صورت گرفت که به‌طور تخصصی در زمینه تولید مودم فعالیت دارد.

پیام؛ موتور محرک اقتصاد دیجیتال

وزیر ارتباطات در جریان این بازدید، منطقه ویژه اقتصادی پیام را موتور محرک اقتصاد دیجیتال کشور دانست و اظهار داشت:این منطقه با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساخت‌های فرودگاهی و تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه تولیدات فناورانه و صادرات محصولات ICT محسوب می‌شود.

۴۳۰ شرکت هایتک در پیام

در ادامه این بازدید، محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به فعالیت گسترده شرکت‌های فناور در این مجموعه گفت: «بیش از ۴۳۰ شرکت هایتک در منطقه پیام فعال هستند و مسیرهای صادراتی متعددی برای محصولات آن‌ها فراهم شده است. همچنین چهار هزار واحد صنعتی در استان البرز فعالیت می‌کنند که ۱۱۹ برند ملی در میان آن‌ها حضور دارند.

بازدید از بخش فرودگاهی و ظرفیت‌های لجستیکی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به همراه هیئت همراه از محوطه فرودگاه بین‌المللی پیام و بخش رمپ بازدید کرد؛ بخشی که به‌عنوان مرکز اصلی پارکینگ، بارگیری و تخلیه هواپیماها، نقشی کلیدی در پشتیبانی لجستیکی شرکت‌های مستقر در منطقه ایفا می‌کند.

الگویی ملی در اقتصاد دیجیتال

هاشمی در این بازدید با تأکید بر نقش راهبردی فرودگاه و گمرک تخصصی پیام در زنجیره اقتصاد دیجیتال کشور تصریح کرد: باید تلاش کنیم این مجموعه با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی به الگویی ملی تبدیل شود؛ الگویی که با نگاه آینده‌نگر، موجب ارتقای بهره‌وری، دستیابی به خودکفایی فناوری و توسعه صادرات فناورانه کشور خواهد شد.

وی همچنین منطقه پیام را یک پایگاه استراتژیک برای تأمین زیرساخت‌های ارتباطی کشور توصیف کرد و افزود: ظرفیت‌های حمل‌ونقل هوایی پیام این مجموعه را به کریدور اصلی انتقال بار و تولیدات ICT به بازارهای داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام بار دیگر جایگاه این مجموعه را به‌عنوان دروازه صادرات فناوری ایران برجسته کرد؛ نقطه‌ای که پیوند میان زیرساخت‌های هوایی و تولیدات فناورانه کشور را تقویت کرده و نقشی اساسی در آینده اقتصاد دیجیتال ایران ایفا خواهد کرد.