به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم کوتاه «چابک‌سوار» به کارگردانی هادی شریعتی و از تولیدات سازمان صداوسیما، با تلاش اداره‌کل تأمین و رسانه بین‌الملل، موفق به راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه هانیانگ (Hanyang International Shorts Awards – HISA ۲۰۲۵) در کره جنوبی شد.

این اثر روایتگر زندگی نوجوان ترکمنی به نام «جمیل» است که دور از خانواده، به اسب‌های دایی‌اش رسیدگی می‌کند و رؤیای تبدیل شدن به یک سوارکار حرفه‌ای در مسابقات اسب‌دوانی را در سر دارد.

جشنواره HISA که توسط دانشگاه معتبر هانیانگ در شهر سئول برگزار می‌شود، با هدف شناسایی و حمایت از فیلم‌های کوتاه مستقل و خلاقانه، هر ساله آثار برگزیده‌ای از سراسر جهان را به رقابت می‌گذارد. دوره ۲۰۲۵ این جشنواره در تاریخ ۸ شهریور مصادف با ۳۰ اوت برگزار می‌شود.

جوایز این رویداد شامل بهترین فیلم کوتاه در بخش‌های داستانی، مستند، تجربی و نیز جوایز ویژه در ژانرهای مختلف است.

«چابک‌سوار» پیش از این نیز در میان آثار منتخب ششمین دوره جشنواره فیلم کودک احمدآباد هند (Ahmedabad International Children Film Festival) قرار گرفته بود.

اداره‌کل تأمین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت توزیع بین‌المللی این اثر را بر عهده دارد.