جایزه بهترین مستند کوتاه جشنواره‌ لوکانیا برای فیلم «عاتقه»

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم لوکانیا (LFF) ایتالیا در حالی به کار خود پایان داد که جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه این جشنواره، به فیلم کوتاه «عاتقه» رسید.

جشنواره فیلم لوکانیا (LFF) «جشنواره مردم و مکان‌ها» است پروژه‌ای برای ترویج، گسترش و آموزش سینما، که هدف آن ارتقای آگاهی و لذت از رسانه‌های دیداری-شنیداری در تمامی اشکال آن است. در طول ۲۵ سال فعالیت، LFF رشد چشمگیری داشته و موفق به کسب جایگاه هنری و اجتماعی مهمی در صحنه بین‌المللی جشنواره‌های سینمایی شده است.

در بیانیه هیئت داوران جشنواره آمده است: «این فیلم، مستندی مهم در موضوع بمباران‌های امروز اسرائیل بر غزه است. تصویری عمیقاً شجاع و تکان‌دهنده از مادری که برای جوانان مقاومت نان می‌پزد و بر شهدا می‌گرید، در حالی که بی‌هراس زیر آهنگ انفجار بمب‌ها می‌خندد و لباس‌ها را در بالکن آویزان می‌کند.»

مستند کوتاه «عاتقه» که محصول بنیاد فرهنگی روایت فتح است، پیش از این در چهلمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، هجدهمین جشنواره فیلم مستند «سینماحقیقت» و شانزدهمین جشنواره فیلم مهاجران اسلوونی حضور داشته است و جایزه بهترین فیلم بخش فراصد جشنواره ۱۰۰ را کسب کرده است.

«عاتقه» روایت زندگی زنی است که در یک شهر کوچک مرزی لبنان به نام عیتا الشعب زندگی می‌کند. مردم شهر به دلیل بمباران‌های فسفری و توپخانه‌ای شهر را تخلیه کردند اما عاتقه که یک زن غیرنظامی است، خانه‌اش را ترک نکرده و در آن جا مانده تا به نیروهای مردمی روحیه بدهد و کمک کند.

مجموعه دریچه سینما، مسئولیت پخش بین‌المللی فیلم را به عهده دارد.

تهیه‌کننده و کارگردان: مسعود دهنوی، تصویربردار: مجتبی عمارلو، تدوین: بابک حیدری، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، اصلاح رنگ و نور: محمد مرادی، طراحی نشان و پوستر: محمد اسفندیاری، مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری عوامل این فیلم را تشکیل می‌دهند.