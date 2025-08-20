دریافت 5 MB کد خبر 6565996 https://mehrnews.com/x38PHW ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶ کد خبر 6565996 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶ بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها در حال انجام است سخنگوی قوه قضاییه گفت: نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق برای تولید رمز ارز غیرقانونی به یغما میرود. کپی شد مطالب مرتبط در دادگاه رسیدگی به پرونده کثیر الشاکی ارز «کینگمانی» چه گذشت؟ سرانجام محکومیت ۵ متهم در پرونده معدن طبس ۴۰۰۰ مگاوات برقدزدی برای استخراج ارز؛ جزئیاتی از پرونده بابک زنجانی برچسبها رمز ارز پولشویی قوه قضاییه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه اصغر جهانگیر رمز ارز غیرمجاز
