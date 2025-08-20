دریافت 5 MB
کد خبر 6565996
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها در حال انجام است

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها در حال انجام است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق برای تولید رمز ارز غیرقانونی به یغما می‌رود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید