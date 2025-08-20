ولایتی: پزشکان پشتیبان ملت بزرگ ایران هستند

علیاکبر ولایتی، رئیس بیمارستان مسیح دانشوری و استاد بیماریهای کودکان به مناسبت روز پزشک پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: در سالی که گذشت، بیمارستان مسیح دانشوری، به پشتوانه تلاشهای بیوقفه پزشکان، پرستاران و تمامی کارکنان این مرکز، بار دیگر بهعنوان سنگر مستحکم خدمترسانی به مردم شریف ایران درخشید.
بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، کادر درمان این بیمارستان با آمادگی کامل و ازخودگذشتگی، خدمات درمانی بیوقفهای را به هموطنان ارائه نمودند و بار دیگر نشان دادند که در لحظات حساس و دشوار، همراه و پشتیبان ملت بزرگ ایران هستند. ملت قدرشناس ایران هرگز فداکاریها و مجاهدتهای جامعه پزشکی و کادر درمان را در این روزهای پرچالش فراموش نخواهد کرد.
اینجانب، ضمن گرامیداشت یکم شهریورماه، زادروز حکیم برجسته ایرانی، شیخالرئیس ابوعلی سینا و روز را بهتمامی پزشکان و کادر درمان کشور و بهویژه مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری که با عشق و تعهد در عرصه سلامت جامعه خدمت میکنند، ابراز میدارم و از درگاه ایزد منان، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون برای شما عزیزان در مسیر خدمت به مردم شریف ایران اسلامی آرزومندم.
نظر شما