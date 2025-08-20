آغاز فعالیت شورای مشورتی برای شرکت هنرمندان ایران در بینال ونیز

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت شورای مشورتی برگزاری و شرکت نمایندگان کشورمان در بینال هنر ونیز با هدف بهره مندی از خرد جمعی، ارتقای کیفیت حضور هنرمندان ایرانی در فعالیت های برون مرزی و برنامه ریزی هدفمند برای حضور در این رویداد جهانی آغاز شد.
علاوه بر حضور نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا دبیری نژاد رئیس موزه هنرهای معاصر به عنوان اعضای حقوقی شورا، تعدادی از هنرمندان، کیوریتورها و کارشناسان شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی کشورمان نیز در این شورای مشورتی حضور پیدا خواهند کرد که اسامی آنها طی روزهای آینده در ابلاغهایی جداگانه به صورت رسمی اعلام میشود.
بررسی و تدوین راهبردهای حضور ایران در دوره های آتی دوسالانه ونیز، حضور مؤثر در رویدادی همچون دوسالانه ونیز، تاکید بر هماهنگی میان نهادهای هنری، همافزایی تخصصی و بهرهمندی از تجربیات ارزشمند هنرمندان پیشکسوت، ایجاد بستری برای تصمیمسازیهای راهبردی و نمایش ظرفیتهای هنری ایران در سطح جهانی از جمله مواردی بود که در اولین جلسه این شورای مشورتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بینال هنر ونیز که از سال ۱۸۹۵ میلادی تاکنون برگزار میشود، به عنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین رویدادهای هنری جهان، بستری منحصربهفرد برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی کشورها و ایجاد گفتگوی بینالمللی میان هنرمندان، منتقدان و کیوریتورهای برجسته محسوب میشود.
تشکیل شورای مشورتی، اقدامی استراتژیک برای حضور قدرتمندتر ایران در این عرصه و ارائه تصویری اصیل، معاصر و پویا از هنر ایرانی در سطح جهانی به شمار میرود.
اعضای این شورا که ترکیبی از هنرمندان پیشکسوت، کیوریتورهای مطرح و کارشناسان برجسته هستند، با ارائه دیدگاهها و مشاورههای تخصصی، اداره کل هنرهای تجسمی را در مسیر انتخاب کیوریتور، هنرمندان و پروژههای متناسب برای حضور در غرفه ملی ایران یاری میدهند.
از جمله مأموریتهای اصلی شورای مشورتی میتوان به موارد چون ارائه راهکار در زمینه انتخاب کیوریتور و هنرمندان برای غرفه ملی ایران، بررسی و تحلیل محتوایی و هنری پروژههای پیشنهادی، تعیین و پیشنهاد ایده محوری غرفه ایران با توجه به مبانی فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران و روندهای جهانی هنر معاصر و پیشنهاد راهکارهایی برای تقویت جنبههای بینالمللی، رسانهای و دیپلماسی فرهنگی در حضور ایران اشاره کرد.
