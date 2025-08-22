خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند.
«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاهها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.
در هفته گذشته در ۲۹ مرداد ذبیحاله احمدی هنرمند پیشکسوت هنرهای سنتی و بافتهای ایرانی و همچنین عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت در سن ۹۸ سالگی دارفانی را وداع گفت.
گرامیداشتی برای روز جهانی عکاسی!
روز ۲۸ مرداد، برابر با روز جهانی عکاسی بود، روزی که ریشههای آن به اواخر دهه ۱۸۳۰ میلادی بازمیگردد. از همان زمان، انسان توانست با تصویری نزدیکتر به واقعیت در دل تاریخ ثبت شود. روز عکاسی تنها متعلق به عکاسان حرفهای نیست، بلکه متعلق به همه کسانی است که به این هنر علاقهمند هستند و به نوعی در آن فعالیت داشتهاند. این روز، روزی است که ثبت لحظات را برای همگان در هر زمان و هر مکان میسر و این امکان را فراهم کرده است. این روز اگرچه در مناسبات هنرمندان فراگیر است اما برنامهای از سوی ارگانهای دولتی یا خصوصی برای این روز در نظر گرفته نشد.
زندهیاد فرشچیان در کنار صائب تبریزی آرام گرفت
آسمان هنرهای تجسمی ایران در هفتهای که گذشت، یکی از پرفروغترین ستارههای هنری خود را به خاک سپرد. محمود فرشچیان، یکی از مطرحترین نگارگران و نقاشان معاصر ایران، با خلق آثاری که تلفیقی از سنتهای هنری ایرانی و نوآوریهای مدرن است، نامی ماندگار در تاریخ هنر جهان به جای گذاشت. وی بنیانگذار سبک نوینی در نگارگری ایرانی بود و آثارش اغلب از عرفان، مذهب شیعی، ادبیات پارسی و تخیل خلاقانه الهام گرفته شدهاند.
پیکر محمود فرشچیان که ۱۸ مرداد در نیوجرسی آمریکا درگذشت، پس از ورود به ایران در هفته گذشته، طی مراسمی در جوار مقبره صائب تبریزی آرام گرفت.
وی در سالهای آخر زندگیاش بهرغم مشکلات سلامتی، به خلق هنر ادامه داد و میراثی غنی از آثار مذهبی و عرفانی به جای گذاشت. مرگ او ضایعهای بزرگ برای هنر ایران بود. فرشچیان در وصیت نامهای که آن را مکتوب و غیرقابل تغییر دانسته محل خاکسپاری خود را آرامگاه صائب، شاعر نامدار ایرانی در اصفهان تعیین کرده بود.
زندهیاد فرشچیان روز دوشنبه ۲۷ مرداد در میان جمع عظیمی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و همچنین مسئولان لشکری و کشوری و مردم در اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.
از پیام تسلیت رهبری تا بزرگداشت در گویا
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب نیز روز ۲۹ مرداد در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نامآور محمود فرشچیان را تسلیت گفتند و بیان کردند که تعهد و دینداری، گوهر ارزنده او را در خدمت معارف و دلبستگیهای مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانه به یادگار گذاشت.
عصر جمعه هفته گذشته همچنین، مراسمی برای یادبود محمود فرشچیان در خانه فرهنگ و هنر گویا برگزار شد که در آن چهرههایی چون محمود دولت آبادی، جواد مجابی، احمد مسجدجامعی، پرویز پرستویی، یدالله کابلی، اسرافیل شیرچی، حسام الدین سراج، سهیل محمودی و عبدالحسین مختاباد حضور داشتند.
اجرای این مراسم نیز برعهده سیدعباس سجادی بود.
در این مراسم، محمود دولت آبادی، پرویز پرستویی، جواد مجابی، یدالله کابلی از خاطرات شیرین، همراهی ها و همدلی های این استاد بزرگ و بی همتا روایت کردند.
آغاز فعالیت شورای مشورتی برای شرکت هنرمندان در بینال ونیز
فعالیت شورای مشورتی برای برگزاری و شرکت نمایندگان کشورمان در بینال هنر ونیز با هدف بهره مندی از خرد جمعی، ارتقای کیفیت حضور هنرمندان ایرانی در فعالیت های برون مرزی و برنامه ریزی هدفمند برای حضور در این رویداد جهانی آغاز شد.
بررسی و تدوین راهبردهای حضور ایران در دوره های آتی دوسالانه ونیز، حضور مؤثر در رویدادی همچون دوسالانه ونیز، تاکید بر هماهنگی میان نهادهای هنری، همافزایی تخصصی و بهرهمندی از تجربیات ارزشمند هنرمندان پیشکسوت، ایجاد بستری برای تصمیمسازیهای راهبردی و نمایش ظرفیتهای هنری ایران در سطح جهانی از جمله مواردی بود که در اولین جلسه این شورای مشورتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تشکیل شورای مشورتی، اقدامی استراتژیک برای حضور قدرتمندتر ایران در این عرصه و ارائه تصویری اصیل، معاصر و پویا از هنر ایرانی در سطح جهانی به شمار میرود. اعضای این شورا که ترکیبی از هنرمندان پیشکسوت، کیوریتورهای مطرح و کارشناسان برجسته هستند، با ارائه دیدگاهها و مشاورههای تخصصی، اداره کل هنرهای تجسمی را در مسیر انتخاب کیوریتور، هنرمندان و پروژههای متناسب برای حضور در غرفه ملی ایران یاری میدهند.
از جمله مأموریتهای اصلی شورای مشورتی میتوان به موارد چون ارائه راهکار در زمینه انتخاب کیوریتور و هنرمندان برای غرفه ملی ایران، بررسی و تحلیل محتوایی و هنری پروژههای پیشنهادی، تعیین و پیشنهاد ایده محوری غرفه ایران با توجه به مبانی فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران و روندهای جهانی هنر معاصر و پیشنهاد راهکارهایی برای تقویت جنبههای بینالمللی، رسانهای و دیپلماسی فرهنگی در حضور ایران اشاره کرد.
آغاز نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاه «هزاران تکه سکوت» در گالری اُ، نمایشگاه «دایورت» در گالری کیمن، نمایشگاه «تا خوردن پروتز» در گالری ویستا، نمایشگاه «پیش از آنکه تصویر شود» در گالری شریف، نمایشگاه گروهی «اَمُرداد» در گالری افرند، نمایشگاه «سایه و سطح» در گالری ابتدا، نمایشگاه «موجو» در گالری دوست، نمایشگاه «منظر» در گالری کارشیو، نمایشگاه «قابهای خیلی خیلی کوچک» در گالری بستان و نمایشگاه گروهی «جُنگ رنگها» در گالری بهروز، از جمله نمایشگاههایی هستند که روز جمعه ۳۱ مرداد افتتاح میشوند.
