به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش ۴ قاضی دیوان کیفری بین‌المللی، معاونان دادستان، از جمله نیکولاس گویلو (Nicolas Guillou) که حکم بازداشت نتانیاهو نخست‌وزیر اشغالگران صهیونیست و گالانت وزیر جنگ سابق را تأیید کردند را تحریم می‌کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در این خصوص اعلام کرد: تحریم‌ها علیه افراد مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی اعمال شدند.

«مارکو روبیو» بهانه مضحک و عوام فریبانه این اقدام را «مخالفت با سیاسی شدن دیوان کیفری بین‌المللی و سوءاستفاده از اختیارات آن» ادعا کرد!

وزیر امور خارجه آمریکا ۱۶ خرداد ماه هم تحریم‌ها علیه ۴ قاضی به نام‌های سولومی بالونگی بوسا از اوگاندا، لوز دل کارمن ایبانز کارانزا از پرو، رین آدلاید سوفی آلاپینی گانسو از بنین و بتی هولر از اسلوونی را اعلام کرد.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بهمن ماه سال گذشته دستور اجرایی جدیدی را برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی به علت صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و وزیر جنگ سابق او را امضا کرد.