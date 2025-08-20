به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باوی عصر امروز چهارشنبه در نشست پیشگیری از غرق شدگی خوزستان، ضمن قدردانی از مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: وی از زمان حضورش اقدامات خوب و قابل توجه، مدیرانه و مدبرانه ای انجام می‌دهد؛ هنگامی که فردی در مسئولیتی قرار می‌گیرد اگر نیت خوب برای انجام کار وجود داشته باشد، تخصص، علم و درایت کار را داشته باشد کارها به بهترین نحو انجام می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع دادگستری خوزستان با بیان اینکه با توجه به انبوه کاری که وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت مدیری ۱۰۰ درصد کارش را انجام دهد، تصریح کرد: بسیاری از موضوعات در اختیار مدیرکل ورزش و جوانان استان نیست و حمایت‌های بین بخشی نیاز است. گرچه برطرف کردن امور به لحاظ فنی برعهده وی می‌باشد اما برای دسترسی یه نتیجه خوب نیاز به حمایت همه جانبه تمام مسئولین است.

وی گفت: خوزستان در بسیاری از حوزه‌ها از جمله رودخانه‌ها و تفریحات آبی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استثنایی و کم نظیر در کشور دارد لذا هر ظرفیتی که وجود داشته باشد آسیب‌هایی به همراه خود دارد.

معاون پیشگیری از وقوع دادگستری خوزستان خطاب به ناجیان غریق خوزستان گفت: نجات جان یک انسان سودمند است اما این کار نیازمند علاقه و شجاعت بسیار است. کمتر کسی در شرایط کنونی کار حرفه‌ای را داوطلبانه می‌پذیرد لذا این نشان دهنده روحیه از خودگذشتگی است.

باوی ادامه داد: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه جرایم استان را می‌بینیم و در دستگاه‌های مختلف همفکری می‌کنیم تا بتوانیم مشکلاتشان را برطرف کنیم.

وی با اعلام اینکه استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های آبی خصوصاً در بخش شنا نیازمند آمادگی ابتدایی است، تصریح کرد: علیرغم اقدامات خوبی که در دو سال گذشته انجام شده اما بالاترین آمار غرق شدگی سطح کشور متعلق به خوزستان است که بیشتر در نسل مولد و فعال جامعه رخ می‌دهد و این در سطح استان نگران کننده است.

معاون پیشگیری از وقوع دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه در استان مناطق مجاز آبی بسیار وجود دارد، ادامه داد: همچنین مکان‌های خطر آفرین در خوزستان بسیار است و نیاز به مدیریت دارند؛ البته در این زمینه مشکل عمده‌ای وجود دارد زیرا به لحاظ قانونی و نظام مند برای مدیریت سواحل متولی خاصی در نظر گرفته نشده است، از جهت حریم‌ها مشخص است اما به لحاظ پیشگیری مشخص نیست که یک خلأ قانونی محسوب می‌شود.

باوی گفت: قایق سواری بدون تجهیزات ایمنی، عوامل محیطی و فنی مثل نداشتن مانع و تابلوی هشداردهنده تز جمله دلایل رخ داد حوادث هستند که آموزش عمومی شنا و نجات غریق می‌تواند در این حوزه بسیار کمک کند.

وی تاکید کرد: برای ایمن سازی محیط‌های آبی، توسعه شناگاه های مجاز به خصوص در کانال‌های کشاورزی دچار مشکل هستیم لذا هشدار و اطلاع رسانی مؤثر، تقویت نجات غریق و نیروهای دریایی با توجه به گستردگی استان می‌تواند کمک کند.

معاون پیشگیری از وقوع دادگستری خوزستان اظهار کرد: از استانداری می‌خواهیم تدابیری اتخاذ کنند تا اطلاع رسانی به صورت گسترده در جاهایی که نیاز است انجام شود. همچنین وظایف و مسئولیت دستگاه‌ها مشخص شود که مدیریت و مسئولیت غرق شدگی در شهر برعهده چه دستگاهی است.

باوی با اشاره به امکانات هیأت نجات غریق عنوان کرد: از هر بخشی امکان دارد این مساله تقویت شود زیرا در خوزستان با گرمای ۵۰ درجه نمی‌توان مانع از ورود مردم به آب شد بنابراین لازم است تجهیزات و امکانات ابتدایی هیأت‌ها و اداره کل را تأمین کنند و نمی‌توان جان افراد را با بودجه‌هایی که آیا تخصیص داده شده یا خیر در نظر گرفت.