‌رئیس الحشد الشعبی: سپاه انقلاب اسلامی در دفاع از عراق به ما کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «فالح الفیاض» تصریح کرد: سپاه انقلاب اسلامی در دفاع از عراق به ما کمک کرده است.
رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق تأکید کرد: انحلال این نهاد «اقدامی انتحاری» خواهد بود و ابراز امیدواری کرد که پارلمان به قانون الحشد رأی مثبت دهد.
وی افزود: روابط ما با ائتلاف بینالمللی تحت مدیریت دولت است و امیدواریم برنامه زمانی خروج آن رعایت شود.
رئیس الحشد الشعبی عراق افزود: بهعنوان یک نهاد امنیتی از وضعیت سوریه نگران هستیم و سیاست ما تابع سیاستهای نخستوزیر است.
