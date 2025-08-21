  1. مجله مهر
  2. دکه روزنامه
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۵

روزنامه‌های اقتصادی پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴

روزنامه‌های اقتصادی پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴

اکثر روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز همچنان به ناترازی درآمد و هزینه در خانواده ایرانی پرداختند.

کد خبر 6566795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها