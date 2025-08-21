به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت طرحهای عمرانی اظهار کرد: پروژههای نیمهتمام سرمایههای ملی محسوب میشوند و رها کردن آنها بهمعنای اتلاف منابع عمومی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: تکمیل طرحهای نیمهتمام باید در اولویت نخست فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی موانع اجرایی افزود: دستگاههای اجرایی و فرمانداران موظفاند با جدیت نسبت به رفع مشکلات و ارائه گزارشهای دقیق از روند پیشرفت پروژهها اقدام کنند. انتظار میرود همه ظرفیتهای استانی و ملی برای تسریع در تکمیل طرحها بهکار گرفته شود.
افزایش رضایتمندی مردم
رجایی همچنین بر نقش تکمیل پروژههای نیمهتمام در افزایش رضایتمندی مردم، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخصهای توسعهای استان تأکید کرد و گفت: پروژههای رها شده نه تنها باری بر دوش استان هستند بلکه مانع آغاز طرحهای جدید و اولویتدار میشوند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل رویکرد دولت و شورای برنامهریزی و توسعه استان، تمرکز بر تکمیل این پروژهها و بهرهبرداری سریع از آنهاست.
در ادامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نیز با اشاره به محدودیت منابع مالی، بر لزوم هدایت اعتبارات به سمت طرحهای نیمهتمام اولویتدار و دارای پیشرفت فیزیکی بالا تأکید کرد.
این جلسه با جمعبندی بر ضرورت توجه ویژه به تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی بهعنوان عاملی مهم در ارتقای شاخصهای توسعه و افزایش رضایتمندی مردم استان به پایان رسید.
