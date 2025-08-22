  1. سلامت
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۶:۵۸

افزایش احتمال ابتلا به عفونت‌های تنفسی در تجمعات فصلی

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد که به طور طبیعی در تجمعات انسانی، احتمال افزایش بروز عفونت‌های تنفسی وجود دارد.

قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به شرایط آب‌وهوایی فصل گرما گفت: اصولاً در هرگونه تجمعات بزرگ، احتمال ابتلاء به عفونت‌های تنفسی بیشتر می‌شود و در این فصل، با توجه به گرما، ویروس‌های دیگر تنفسی نمی‌توانند زیاد فعالیت و زندگی کنند و عمدتاً کرونا است که موجب عفونت‌های تنفسی می‌شود. بنابراین به صورت طبیعی انتظار داریم بیشترین موارد عفونت‌های تنفسی در این فصل مربوط به کرونا باشد.

وی افزود: ما وضعیت کلی کشور را هر هفته رصد و منتشر می‌کنیم. طبق گزارش‌های دو هفته گذشته، نسبت کرونا در بین عفونت‌های تنفسی نسبت به گذشته مقدار کمی بیشتر شد و ما انتظار این افزایش مختصر عفونت‌های تنفسی را داشتیم. به صورت معمول در این فصل گرما نسبت عفونت‌های تنفسی ناشی از کرونا نسبت به سایر عوامل عفونت‌های تنفسی بیشتر است.

به گفته مرادی؛ با وجود افزایش مختصر عفونت‌های تنفسی ناشی از کرونا، تابلوهای بالینی شدید و غیر معمول چندانی از این بیماری مشاهده و گزارش نشده است.

حال آخرین وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی در کشور تا تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۵ به شرح زیر است؛

افزایش احتمال ابتلا به عفونت‌های تنفسی در تجمعات فصلی


