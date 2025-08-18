به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفت‌وگو، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در برنامه «به وقت گفت‌وگو» با بیان اینکه واکسن آنفولانزا برای تمامی افراد بالای ۶ ماه توصیه می‌شود، اظهار داشت: هرچند درصد کمی از مردم در جهان این واکسن را تزریق می‌کنند، اما برای برخی گروه‌ها، تزریق آن اهمیت حیاتی دارد.

وی افزود: کارکنان بیمارستان‌ها به ویژه بخش‌های آی‌سی‌یو، اورژانس و عفونی، نخستین اولویت واکسیناسیون رایگان هستند؛ چرا که ایمن‌سازی این افراد منجر به قطع چرخه انتقال بیماری در جامعه می‌شود. مرادی همچنین جانبازان، بیماران با ضعف سیستم ایمنی، مبتلایان به سرطان‌های پیشرفته، بیماران خاص و زنان باردار را از گروه‌هایی دانست که واکسن آنفولانزا به شکل رایگان برای آنها تأمین می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به فعالیت گروه‌های موسوم به «آنتی‌واکسن» در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: باید تأثیر بی‌بدیل واکسن‌ها در از بین بردن بیماری‌های مرگبار را یادآوری کرد. امروز دیگر خبری از فلج اطفال، موارد کزاز یا مرگ ناشی از دیفتری و سرخک در کودکان نیست و این دستاوردی بزرگ برای نظام سلامت است.

مرادی تصریح کرد: واکسن آنفولانزا ۴۰ تا ۶۰ درصد در پیشگیری از ابتلاء مؤثر است و حتی در صورت ابتلاء، شدت بیماری را کاهش می‌دهد. وی تبلیغ علیه واکسن را خیانت به سلامت جامعه دانست و بر حمایت همه‌جانبه از برنامه واکسیناسیون تأکید کرد.

وی درباره مقابله با بازار سیاه واکسن نیز توضیح داد: توزیع و نظارت روی واکسن‌ها با همکاری سازمان غذا و دارو و سامانه رهگیری «تی تک» انجام می‌شود که امکان رصد مسیر توزیع از واردات تا فروش در داروخانه‌ها را فراهم می‌کند.