سومین حرم اهل بیت غرق در عزای رسول الله (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر مصادف با ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن‌مجتبی (ع) شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) غرق عزا و ماتم شد و شیعیان و دلداگان مکتب اهل بیت در سراسر شهر عزاداری کردند.

مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع) در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور تولیت، زائران و مجاوران حرم مطهر و هیئات عزاداری برگزار شد.

همچنین در سایر شهرهای استان فارس نیز عاشقان رسول الله (ص) و امام حسن مجتبی (ع) با حضور در مراسمات عزاداری و زنجیرزنی ارادت خود به ساخت ائمه معصومین ابراز کردند.