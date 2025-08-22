  1. استانها
  2. فارس
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

سومین حرم اهل بیت غرق در عزای رسول الله (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

شیراز- در سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن‌مجتبی‌(ع) سومین حرم اهل بیت(ع) غرق عزا و ماتم بود و شیعیان و دلدگان مکتب اهل بیت(ع) در شیراز به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر مصادف با ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن‌مجتبی (ع) شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) غرق عزا و ماتم شد و شیعیان و دلداگان مکتب اهل بیت در سراسر شهر عزاداری کردند.

مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع) در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور تولیت، زائران و مجاوران حرم مطهر و هیئات عزاداری برگزار شد.

همچنین در سایر شهرهای استان فارس نیز عاشقان رسول الله (ص) و امام حسن مجتبی (ع) با حضور در مراسمات عزاداری و زنجیرزنی ارادت خود به ساخت ائمه معصومین ابراز کردند.

