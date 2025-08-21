  1. استانها
  2. فارس
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

سوگواری دهه آخر ماه صفر در حرم شاهچراغ(ع)

شیراز-روابط عمومی حرم شاهچراغ (ع) در اطلاعیه ای اعلام کرد: همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، ویژه‌برنامه‌های سوگواری در این حرم مطهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) اعلام کرد: همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، ویژه‌برنامه‌های سوگواری در این حرم مطهر برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: آئین تعزیه‌خوانی به مناسبت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، عصر پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷ در صحن امام جواد (ع) آستان مقدس شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

همچنین ویژه‌برنامه‌های سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) با سخنرانی حجت الاسلام حاجی‌پور و حجت الاسلام ناظمی و مرثیه‌سرایی حاج مهدی منصوری و کربلایی سید مصطفی موسوی‌نژاد، پنج‌شنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

