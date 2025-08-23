https://mehrnews.com/x38QQG ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹ کد خبر 6568727 استانها فارس استانها فارس ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹ مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع) شیراز- مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) با حضور مردم عاشق اهل بیت عصمت وطهارت در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد. دریافت 54 MB کد خبر 6568727 کپی شد مطالب مرتبط سومین حرم اهل بیت غرق در عزای رسول الله (ص) و امام حسن مجتبی(ع) حرم مطهر شاهچراغ(ع) غرق در عزای امام مهربانیها سوگواری دهه آخر ماه صفر در حرم شاهچراغ(ع) راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در نقاط مختلف فارس برگزار میشود استان سمنان در سوگ و خدمت؛ از عزاداری رضوی تا میزبانی ۲۰ میلیون زائر برچسبها شهادت حضرت امام رضا(ع) شاهچراغ (ع) سومین حرم اهل بیت (ع) شیراز
