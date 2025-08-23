  1. استانها
  2. فارس
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)

مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)

شیراز- مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) با حضور مردم عاشق اهل بیت عصمت وطهارت در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

دریافت 54 MB
کد خبر 6568727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها