  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

گلستان؛ در مسیر خدمت به زائران امام رضا (ع)

گلستان؛ در مسیر خدمت به زائران امام رضا (ع)

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: استان گلستان با ارائه خدمات متنوع، میزبان دل‌های عاشق امام رضا (ع) است.

دریافت 91 MB
کد خبر 6568039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها