https://mehrnews.com/x38QyD ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ کد خبر 6568039 استانها گلستان استانها گلستان ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ گلستان؛ در مسیر خدمت به زائران امام رضا (ع) گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: استان گلستان با ارائه خدمات متنوع، میزبان دلهای عاشق امام رضا (ع) است. برچسبها گلستان عباسعلی گرزین اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان
