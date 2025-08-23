  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۹

هشدار نسبت به یکی از وخیم‌ترین بحران‌های ترکیه طی ۵۲ سال گذشته+ نقشه

هشدار نسبت به یکی از وخیم‌ترین بحران‌های ترکیه طی ۵۲ سال گذشته+ نقشه

یکی از سیاستمداران ترکیه نسبت به گسترش خشکسالی شدید در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گوکان زیبک معاون رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با انتشار نقشه خشکسالی در این کشور طی ۱۲ ماه گذشته هشدار داد که ترکیه در وخیم‌ترین دوران خشکسالی خود طی ۵۲ سال گذشته به سر می‌برد.

وی روز گذشته با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت که این اوضاع فقط به دلیل تغییرات آب و هوایی به وجود نیامده بلکه نتیجه سیاست‌های اشتباه و بی توجهی به هشدارهای کارشناسان طی سال‌های گذشته است.

زیبک تصریح کرد که میزان بارش‌ها در ترکیه ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است. سدها به سرعت خالی می‌شوند. شرکت‌های فعال در حوزه معدن آب‌های زیرزمینی را به سرقت می‌برند.

صورة

