دریافت 4 MB
کد خبر 6568269
  1. فیلم
  2. سیاست
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

وزیر دفاع: به دفترم در جنگ ۱۲ روزه حمله موشکی شد

وزیر دفاع: به دفترم در جنگ ۱۲ روزه حمله موشکی شد

امیر نصیرزاده گفت: در طی جنگ ۱۲ روزه به دفتر من هم حمله موشکی شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید