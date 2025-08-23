دریافت 4 MB کد خبر 6568269 https://mehrnews.com/x38QFk ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳ کد خبر 6568269 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳ وزیر دفاع: به دفترم در جنگ ۱۲ روزه حمله موشکی شد امیر نصیرزاده گفت: در طی جنگ ۱۲ روزه به دفتر من هم حمله موشکی شد. کپی شد مطالب مرتبط امیر نصیرزاده: خبرنگاران نقش محوری در خنثیسازی تبلیغات دشمن دارند جنگ ۱۲روزه تروریسم دولتی علیه ایران بود؛ با دقت تحرکات را زیرنظر داریم نشست صمیمی وزیر دفاع با خبرنگاران برچسبها امیر نصیرزاده عزیز نصیرزاده حمله اسرائیل به ایران
