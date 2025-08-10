به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار با حضور جمعی از اصحاب رسانه در سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع برگزار شد، به نقش حیاتی خبرنگاران در بحران‌ها پرداخت و اظهار داشت: خبرنگاران پرتلاش، شجاع و ایثارگری داریم که در خط مقدم حوادث، بی‌وقفه برای انعکاس حقایق می‌جنگند.

امیر سرتیپ نصیرزاده با اشاره به شرایط دشوار این حرفه، تأکید کرد: شغل خبرنگاری ساعت کاری مشخصی ندارد، امنیت شغلی در آن کم‌رنگ است و فشار روانی بالایی را تحمیل می‌کند، اما خبرنگاران همچنان با تعهد بی‌مانند به رسالت خود عمل می‌کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تجلیل از ایثارگری خبرنگاران در بحران‌ها و جنگ‌ها، این قشر را شهادت‌طلب، کم‌توقع و خط‌شکن عرصه اطلاع‌رسانی برشمرد.

وی به حضور فعال خبرنگاران در حوادثی مانند بلایای طبیعی و جنگ ۱۲ روزه اشاره و عنوان کرد: در جنگ تحمیلی، خبرنگاران با فداکاری تمام، اخبار را به‌صورت شبانه‌روزی به مردم می‌رساندند و در بحران‌هایی مانند سیل و زلزله نیز این قشر، پیشتاز عرصه خدمت هستند.

امیر نصیرزاده سپس با هشدار درباره جنگ شناختی دشمن، گفت: آمریکا با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مانند استارلینک، هوش مصنوعی و رسانه‌های اجتماعی، جنگ روایت‌ها را به عرصه‌ای تعیین‌کننده تبدیل کرده است که در این نبرد، انسان‌ها و مهارت‌های آنان کلیدی‌ترین عامل هستند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رسانه‌ها را خط مقدم روایت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: ما اکنون در نسل پنجم جنگ هستیم؛ جایی که روایت‌ها از عملیات نظامی هم مهم‌تر شده‌اند؛ بر این اساس، خبرنگاران حاضر در این میدان، نقش محوری در انتقال حقایق و خنثی‌سازی تبلیغات دشمن دارند.