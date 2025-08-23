سقوط جنگنده میگ ۲۹ اوکراین و کشته شدن خلبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع اوکراینی از سقوط جنگنده اوکراینی و کشته شدن خلبان آن خبر دادند.

نیروی هوایی اوکراین امروز شنبه اعلام کرد که یک خلبان جنگنده میگ ۲۹ بر اثر حادثه سقوط جنگنده اش در شب گذشته، کشته شده است.

نیروی هوایی اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: خلبان جنگنده میگ ۲۹، سرگرد سرگئی بوندار (متولد ۱۹۷۹)، پس از انجام مأموریت رزمی در شب ۲۳ آگوست، هنگام فرود هواپیما جان باخت.

در این بیانیه تاکید شده است: تحقیقات درباره علت و زوایایی حادثه جریان دارد.

نیروی هوایی اوکراین در بیانیه خود توضیح بیشتری نداده است.