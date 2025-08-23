خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شب شهادت امام رضا (ع)، مشهد رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود. هوای غبارآلود شهر، که گویی با اشک شوق زائران در هم آمیخته بود، نویدبخش شبی پر از ارادت و دلدادگی بود. خیابان‌های منتهی به حرم مطهر، از دور شبیه رودی عظیم از نور و حرکت به نظر می‌رسیدند؛ چراغانی‌های حرم و اطراف آن، تلالوئی از امید و معنویت را در دل شب می‌پراکند و جمعیت بی‌شماری که پیاده یا سواره خود را به این آستان مقدس می‌رساندند، تصویری زنده از عشق و ارادت را خلق کرده بودند. نوای دلنشین مرثیه‌ها و روضه‌هایی که از هر سو به گوش می‌رسید، بر شکوه و عظمت این شب می‌افزود و زائران را در فضایی روحانی غرق می‌کرد.

از موکب‌های خدمت تا شور هیئت‌ها؛ هر گوشه، انعکاسی از عشق

در این شب ملکوتی، خیابان‌های اطراف حرم به نمایشگاهی از عشق و خدمت تبدیل شده بودند. موکب‌های صلواتی و خدماتی، که با همت هیئت‌های مذهبی از استان‌های مختلف برپا شده بودند، از زائران با نوشیدنی‌های خنک، هندوانه‌های شیرین و وعده‌های غذای گرم پذیرایی می‌کردند. این تنها خدمات پذیرایی نبود که خودنمایی می‌کرد؛ غرفه‌های فرهنگی و تبلیغی نیز با توزیع بسته‌های متبرک، پخش کلیپ‌های مذهبی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، در ترویج سیره و معارف رضوی نقشی پررنگ ایفا می‌کردند. در هر گوشه، صدای مداحی‌ها و نوحه‌سرایی‌ها، که با شور و حرارت خاصی اجرا می‌شد، با ذکر و یاد امام رضا (ع) در هم می‌آمیخت و بر موج ارادت جمع حاضر می‌افزود.

ورود به حرم؛ عبور از دروازه‌های نور و معنویت

با نزدیک شدن به صحن‌های حرم، ازدحام جمعیت بیشتر می‌شد، اما این ازدحام نه از سر اجبار، بلکه از اوج اشتیاق بود. عبور از ورودی‌ها، حسی شبیه به گام نهادن در بهشتی زمینی را القا می‌کرد؛ جایی که تمام دغدغه‌های دنیوی رنگ می‌باخت و تنها عشق به صاحب این حرم، دل‌ها را تسخیر می‌کرد. چشمان زائران، که از شهرها و دیارهای دور آمده بودند، با دیدن گنبد و بارگاه نورانی امام رضا (ع)، سرشار از اشک شوق می‌شد و بر لبانشان ذکر صلوات جاری بود.

درون صحن‌ها، فضای آرامش‌بخش و روحانی حکمفرما بود. نورپردازی‌های هنرمندانه، عطر دل‌انگیز اسپند و گلاب، و صدای یکپارچه زمزمه دعا و توسل، صحنه‌هایی بی‌بدیل را خلق کرده بود. زائران، در کنار یکدیگر، با قلبی مالامال از عشق و اندوه، در مراسم خطبه‌خوانی شب شهادت شرکت کرده و با نوای حاج مهدی رسولی و ابراهیم احمدی، ارادت خود را به ساحت مقدس امام رضا (ع) ابراز داشتند. قرائت خطبه توسط حجت‌الاسلام اسلامی‌فر، عمق معنویت این مراسم را دوچندان کرد و دل‌های مشتاق را به سوی کلام حق رهنمون ساخت.

جمعیتی که با قلب‌های شکسته، رهسپار خانه ابدی

شب شهادت امام رضا (ع) در مشهد، شبی نبود که بتوان آن را تنها با کلمات توصیف کرد. شبی بود که تمام حواس را درگیر می‌کرد؛ از عطر نذری‌های متبرک و صدای مداحی‌ها گرفته تا نور شمع‌ها و آرامش معنوی حاکم بر دل‌ها. این شب، تجلی عشق بی‌حد و مرزی بود که مردم از سراسر ایران را گرد هم آورده بود تا در غم از دست دادن هشتمین اختر آسمان امامت، اشک بریزند و در دل، با آرزوی شفاعت، به درگاه الهی دست نیاز بردارند. این همان حال و هوایی بود که با گذشت سال‌ها، در خاطره‌ها و قلب‌ها باقی می‌ماند.

مشهد مقدس، امشب در اوج ارادت و اخلاص، لباس عزا بر تن کرده و آماده میزبانی از خیل عظیم زائران و عاشقان اهل بیت (ع) در شب شهادت ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) شده است. خیابان‌های منتهی به حرم رضوی، به‌ویژه محورهای اصلی مانند خیابان امام رضا (ع)، مملو از جمعیتی است که از سراسر کشور خود را به این میعادگاه نور رسانده‌اند.

ظرفیت کامل ورودی‌های شهر مشهد در شب شهادت امام رضا (ع)

تیموری، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مشهد در همین رابطه اظهار کرد: ورودی‌های شهر مشهد در شب شهادت امام رضا (ع)، به ظرفیت کامل رسیده است و ورود زائران در اوج خود قرار دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه فردا یکشنبه، سی‌ام صفر و روز شهادت امام رضا (ع) است، پیش‌بینی می‌شود بازگشت زائران از مشهد هم در پایان این روز به بالاترین حد خود برسد.

آغاز خطبه‌خوانی در صحن پیامبر اعظم (ص)

آئین معنوی خطبه‌خوانی، به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی شب شهادت، با حضور پرشور زائران در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی آغاز شد. این مراسم با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی و مرثیه‌خوانی ذاکر اهل بیت (ع)، حاج مهدی رسولی، عطرآگین شد. قرائت خطبه و دعای پایانی توسط حجت‌الاسلام اسلامی‌فر، بر عمق معنوی این جمع عزاداران افزود و شور حسینی در میان زائران سرازیر شد.

مواج زائران و کاروان مواکب خدمت‌رسانی

در این شب نورانی، خیابان‌های منتهی به حرم، شاهد حضور گسترده مواکب مردمی و هیئت‌های مذهبی است که با چاشنی ارادت و شور حسینی، به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند. این مواکب با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پذیرایی از زائران با نوشیدنی‌های خنک و میوه‌هایی چون هندوانه برای مقابله با گرمای هوا، و توزیع بسته‌های غذایی، جلوه‌ای از همبستگی و خدمت بی‌منت را به نمایش گذاشته‌اند.

عشق به اهل بیت (ع) ماندگار است

حجت‌الاسلام صفرعلی احمدی، مسئول هیئت محبان الرضا (ع) از استان یزد اظهار کرد: از استان یزد، از دیار کویر، با قلبی مملو از عشق و ارادت، خود را به مشهدالرضا رسانده‌ایم. این سفر، برای ما صرفاً یک زیارت نیست، بلکه یک وظیفه معنوی و یک تجدید بیعت با آرمان‌های ائمه اطهار (ع) است. هر ساله با فرا رسیدن این ایام، شور و اشتیاق وصف‌ناپذیری در بین اعضای هیئت ما شکل می‌گیرد و همه برای حضور در این مراسم عظیم لحظه‌شماری می‌کنند.

مسئول هیئت محبان الرضا (ع) از استان یزد بیان کرد: حضور در کنار حرم رضوی در شب شهادت، حال و هوایی دارد که شاید نتوان آن را با کلمات توصیف کرد. گویی آسمان و زمین در سوگ نشسته‌اند و تمام ذرات هستی به عزاداری مشغولند. این فضا، انسان را به خود می‌آورد و یادآوری می‌کند که در این دنیا، تنها عشق به اهل بیت (ع) است که ماندگار است. ما نیز به عنوان سربازان کوچک این مکتب، تلاش می‌کنیم تا بتوانیم ذره‌ای از این عشق را در وجود خودمان و دیگران زنده نگه داریم.

وی گفت: خدمات‌رسانی در این ایام، بخشی از وظایف ما به عنوان هیئت مذهبی است. ما سعی می‌کنیم علاوه بر شرکت در مراسم عزاداری، در حد توانمان به زائران دیگر نیز خدمت کنیم. برپایی ایستگاه صلواتی، توزیع بسته‌های فرهنگی حاوی زندگینامه و سیره امام رضا (ع) و همچنین پذیرایی ساده از زائران، بخشی از این اقدامات است. هدف اصلی ما، ایجاد فضایی معنوی و دلنشین برای زائران است تا بتوانند با فراغ بال بیشتری به زیارت و عبادت بپردازند.

احمدی بیان کرد: نکات برجسته‌ای که در این ایام مشاهده می‌کنیم، نظم و اراده مثال‌زدنی خادمان حرم است. این عزیزان با وجود گرمای هوا و ازدحام جمعیت، با نهایت دقت و حوصله به زائران خدمت می‌کنند. همچنین، حضور گسترده مواکب مردمی از سراسر کشور، نشان‌دهنده روحیه همبستگی و ایثار در جامعه ماست. این مواکب با ارائه نوشیدنی‌های خنک، غذای گرم و خدمات فرهنگی، بار سنگین میزبانی را کاهش داده و به گرمابخشیدن به این فضای معنوی کمک می‌کنند.

مسئول هیئت محبان الرضا (ع) از استان یزد اظهار کرد: یکی از بهترین تجربه‌های ما در این سفر، مشاهده چهره‌های نورانی زائران پیاده است. زائرانی که با پای پیاده، مسافت‌های طولانی را طی کرده‌اند تا به این بارگاه مقدس برسند. این استقامت و ارادت، حقیقتاً شگفت‌انگیز است و درس بزرگی از توسل و دلدادگی به ما می‌دهد. ما نیز در حد توانمان تلاش می‌کنیم تا این عزیزان خسته را یاری رسانیم و اندکی از رنج مسیرشان را بکاهیم.

وی گفت: در پایان، آرزو می‌کنم که این سفر، برای همه زائران، سفری سرشار از معنویت، آرامش و برکت باشد. امیدوارم بتوانیم از این فرصت گران‌بها نهایت استفاده را ببریم و درس‌های زندگی را از سیره نورانی امام رضا (ع) بیاموزیم. همچنین، قدردان زحمات بی‌دریغ خادمان حرم و تمامی کسانی که در برپایی این مراسم عظیم نقش دارند، هستیم.

برگزاری حلقه‌های معرفتی

در ادامه مهرانه سلوکی، مسئول هیئت مذهبی از استان خراسان شمالی نیز اظهار کرد: از استان خراسان شمالی، از دیار شمال شرق کشور، با ارادتی خالصانه به ساحت مقدس حضرت امام رضا (ع) به مشهد مقدس آمده‌ایم. شب شهادت ایشان، برای ما یک شب بسیار ویژه و سرشار از معنویت است. هیئت ما سال‌هاست که در این ایام در مشهد حضور پیدا می‌کند و هر سال شاهد شکوه و عظمت بیشتری از این مراسم هستیم.

مسئول هیئت مذهبی از استان خراسان شمالی بیان کرد: حال و هوای حرم در این شب، وصف‌ناپذیر است. گویی تمام دل‌های عاشقان، در یک نقطه گرد آمده‌اند و همگی رو به قبله حاجات، اشک ارادت می‌ریزند. حضور زائران از پیر و جوان، زن و مرد، و از نقاط مختلف کشور، نشان‌دهنده وحدت قلبی و عمق ارادت ملت ایران به خاندان عصمت و طهارت (ع) است. ما نیز با حضور در این جمع، احساس سبکی و آرامش خاصی پیدا می‌کنیم.

وی افزود: فعالیت‌های هیئت ما در این شب، بیشتر بر جنبه‌های فرهنگی و تبلیغی متمرکز است. ما سعی می‌کنیم با توزیع بسته‌های فرهنگی، معرفی شخصیت و سیره امام رضا (ع) از طریق بروشور و احادیث کوتاه، و همچنین برگزاری حلقه‌های معرفتی مختصر، به عمق‌بخشی به معرفت زائران کمک کنیم. همچنین، در کنار هیئت‌های دیگر، در مراسم عزاداری و سینه‌زنی شرکت می‌کنیم.

سلوکی گفت: یکی از زیباترین جنبه‌های این ایام، همین مواکب مردمی است. با توجه به گرمای هوا، این مواکب با پذیرایی با نوشیدنی‌های خنک مانند شربت و هندوانه، واقعاً ناجی زائران تشنه هستند. علاوه بر این، توزیع بسته‌های غذایی و شام، که با عشق و علاقه تهیه شده، نشان‌دهنده روحیه سخاوت و مهمان‌نوازی مردم عزیز مشهد و دیگر استان‌هاست. این خدمات، فضای حرم را دلنشین‌تر و پذیرایی از زائران را آسان‌تر می‌کند.

مسئول هیئت مذهبی از استان خراسان شمالی بیان کرد: دیدن چهره زائران پیاده، که با وجود سختی راه، با عشق و ایمانی راسخ به اینجا رسیده‌اند، بسیار تأثیرگذار است. این ارادت، یادآور استقامت و صلابت یاران امام حسین (ع) در کربلا است. ما نیز در هیئت خود، این روحیه را ترویج می‌دهیم و به اعضای جوان‌تر یادآوری می‌کنیم که چگونه می‌توان با الگوگیری از سیره اهل بیت (ع)، سختی‌ها را با عشق و ارادت پشت سر گذاشت.

وی افزود: امیدوارم این گردهمایی عظیم، موجب تقویت بیش از پیش پیوندهای معنوی بین ما و امام رضا (ع) شود. همچنین، از خدای منان خواستارم که توفیق خدمت در این آستان مقدس را از ما نگیرد و بتوانیم همواره در مسیر اهل بیت (ع) گام برداریم. تشکر از همه کسانی که در این ایام، با جان و دل به زائران خدمت می‌کنند.

راه اندازی موکب فرهنگی

همچنین افشین محمودی، یکی از موکب‌داران نیز در ادامه گفت: من محمودی هستم، از موکب حضرت ابوالفضل (ع) که امسال برای پنجمین سال متوالی در اطراف حرم امام رضا (ع) برپا شده است. ما از استان سمنان آمده‌ایم و افتخار می‌کنیم که در این ایام، در خدمت زائران حضرت هستیم. برای ما، این موکب صرفاً یک ایستگاه پذیرایی نیست، بلکه تجلی ارادت ما به ساحت مقدس مولایمان است.

این موکب دار بیان کرد: در این شب شهادت، مشهد حال و هوای دیگری دارد. شور و اشتیاق زائران، به خصوص در این شب که باران اشک بر گونه‌ها جاری است، واقعاً وصف‌ناپذیر است. ما سعی می‌کنیم با تمام توانمان، بهترین خدمات را به زائران ارائه دهیم. در این هوای گرم، مهم‌ترین خدمتی که می‌توانیم ارائه دهیم، همین پذیرایی با نوشیدنی‌های خنک و میوه‌هایی مانند هندوانه است که برای رفع عطش زائران بسیار مؤثر است.

وی گفت: خدمات ما فقط به نوشیدنی خنک محدود نمی‌شود. ما همچنین بسته‌های غذایی شامل شام سبک را برای زائرانی که در مسیر برگشت از حرم هستند، آماده کرده‌ایم. هدفمان این است که زائران، چه آن‌هایی که از راه دور آمده‌اند و چه آن‌هایی که برای زیارت چند ساعته تشریف آورده‌اند، با خاطره‌ای خوش از پذیرایی و خدمت‌رسانی در این شب عزیز، راهی دیار خود شوند.

محمودی افزود: در کنار خدمات پذیرایی، ما در موکبمان یک بخش فرهنگی کوچک نیز راه‌اندازی کرده‌ایم. در این بخش، بروشورهایی درباره زندگانی امام رضا (ع) و فضائل ایشان توزیع می‌کنیم و همچنین چند حدیث کوتاه و کاربردی را روی تابلوهایی نصب کرده‌ایم تا زائران با خواندن آن‌ها، بهره معنوی بیشتری از این حضور ببرند.

این موکب دار بیان کرد: وقتی زائران با لبخند و تشکر از ما خداحافظی می‌کنند، تمام خستگی از تنمان بیرون می‌رود. دیدن چهره‌های شاد و راضی زائران، بهترین پاداشی است که می‌توانیم در این دنیا دریافت کنیم. این خدمت، برای ما افتخاری بزرگ است و باعث می‌شود هر سال مشتاق‌تر از سال قبل، در این مراسم شرکت کنیم.

وی افزود: امیدوارم این خدمات کوچک ما، ذره‌ای از محبت و ارادتی باشد که به ساحت مقدس امام رضا (ع) داریم. از خدای متعال می‌خواهم که این خدمت را از ما قبول فرماید و سایه پرمهر اهل بیت (ع) همیشه بر سر ملت ایران مستدام باشد. همچنین، قدردان زحمات بی‌دریغ مسئولان و خادمان حرم هستم که امکان برپایی این مراسم باشکوه را فراهم می‌آورند.

پیوند ارادت، خدمت، و معنویت در شب شهادت

شب شهادت امام رضا (ع) تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه اوج تجلی ارادت، اخلاص و پیوند قلبی شیعیان با این امام همام است. حضور میلیونی زائران در مشهد مقدس، نشان‌دهنده عمق این ارادت و علاقه‌ای است که از نسل‌ها به ارث رسیده است.

در چنین شب‌هایی، مواکب مردمی نقشی کلیدی در خدمت‌رسانی به زائران ایفا می‌کنند. این ایستگاه‌های صلواتی و خدماتی، با پذیرایی گرم و صمیمی، از زائران استقبال کرده و بار سنگین میزبانی را از دوش متولیان حرم برمی‌دارند.

حضور هیئت‌های مذهبی مختلف، با برگزاری مراسم عزاداری و مرثیه‌خوانی، به عمق‌بخشی معنوی به این مناسبت کمک شایانی می‌کند. این هیئت‌ها با شور و شعور حسینی خود، فضای حرم و اطراف آن را سرشار از عطر معنویت می‌کنند.

مراسم خطبه‌خوانی، که در آن خطبه و دعای پایانی قرائت می‌شود، فرصتی مغتنم برای یادآوری سیره، فضائل و پیام‌های امام رضا (ع) به زائران است. این مراسم، جنبه آموزشی و معرفتی زیارت را تقویت کرده و ارتباط زائر با مکتب اهل بیت (ع) را عمیق‌تر می‌سازد.

برپایی مواکب و ارائه خدمات متنوع از سوی مردم، نشان‌دهنده روحیه همبستگی، ایثار و خدمت‌گزاری در جامعه ایرانی است. این تجلی مردمی، جلوه‌ای زیبا از ارادت خالصانه به ساحت مقدس اهل بیت (ع) است.

تداوم این سنت‌های حسنه در خدمت‌رسانی و عزاداری، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی مستمر است تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این فرصت‌های معنوی بهره‌مند شوند و پیوند خود را با آرمان‌های اهل بیت (ع) حفظ کنند.