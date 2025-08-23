  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

امام رضا(ع) مانع تفرقه در امت اسلام شد

بجنورد- رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی گفت: پس از امام رضا(ع) هیچ فرقه‌ای در امت اسلام شکل نگرفت و این امام همام با عنوان «عالم آل محمد(ص)» محور وحدت مسلمانان شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله نعمت‌الله آزموده شنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا (ع) اظهار کرد: نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکا منجر به رهایی ملت‌های مظلوم جهان از شر سلطه‌طلبی خواهد شد و مقاومت مردم غزه نوید این پیروزی بزرگ است.

استاد حوزه علمیه خراسان شمالی با بیان اینکه حضور در مجالس اهل بیت (ع) رمز رشد و تعالی انسان است، گفت: این محافل زمینه‌ساز تربیت نسل‌های ولایی و انقلابی هستند.

وی با اشاره به حضور گسترده اهل سنت در کاروان‌های پیاده امام رضا (ع)، افزود: این حضور نشان‌دهنده نفوذ انوار قدسی و الهی در دل‌ها و نمادی از وحدت اسلامی است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی ادامه داد: پس از شهادت امام رضا (ع) هیچ فرقه‌ای در امت اسلامی شکل نگرفت و لقب عالم آل محمد (ص) برای این امام همام به درستی انتخاب شده است.

آزموده امام رضا (ع) را «ملجأ و پناه مظلومان» توصیف کرد و گفت: این امام معصوم نه‌تنها حج فقرا بلکه پناهگاه ایران اسلامی و ملت‌های آزاده جهان است.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی مسلمانان، بیان کرد: قناعت و مناعت طبع از مهم‌ترین ویژگی‌های یک انسان مسلمان است که در سیره اهل بیت (ع) به خوبی مشاهده می‌شود.

