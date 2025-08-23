امام رضا(ع) مانع تفرقه در امت اسلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله نعمتالله آزموده شنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا (ع) اظهار کرد: نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکا منجر به رهایی ملتهای مظلوم جهان از شر سلطهطلبی خواهد شد و مقاومت مردم غزه نوید این پیروزی بزرگ است.
استاد حوزه علمیه خراسان شمالی با بیان اینکه حضور در مجالس اهل بیت (ع) رمز رشد و تعالی انسان است، گفت: این محافل زمینهساز تربیت نسلهای ولایی و انقلابی هستند.
وی با اشاره به حضور گسترده اهل سنت در کاروانهای پیاده امام رضا (ع)، افزود: این حضور نشاندهنده نفوذ انوار قدسی و الهی در دلها و نمادی از وحدت اسلامی است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی ادامه داد: پس از شهادت امام رضا (ع) هیچ فرقهای در امت اسلامی شکل نگرفت و لقب عالم آل محمد (ص) برای این امام همام به درستی انتخاب شده است.
آزموده امام رضا (ع) را «ملجأ و پناه مظلومان» توصیف کرد و گفت: این امام معصوم نهتنها حج فقرا بلکه پناهگاه ایران اسلامی و ملتهای آزاده جهان است.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی مسلمانان، بیان کرد: قناعت و مناعت طبع از مهمترین ویژگیهای یک انسان مسلمان است که در سیره اهل بیت (ع) به خوبی مشاهده میشود.
