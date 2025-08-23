https://mehrnews.com/x38QPJ ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱ کد خبر 6568680 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱ مشهد مقدس در شب شهادت امام رضا(ع) مشهد - در شب شهادت امام رضا (ع)، مشهد مقدس با خیل عظیم عاشقان و عطر معنویت، غرق در عزا و ماتم است. دریافت 12 MB کد خبر 6568680 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری متفاوت مراغهای ها در جوار حرم مطهر رضوی عزاداری گلستانیها در حرم مطهر امام رضا (ع) حضور قالیباف و اژهای در مراسم خطبهخوانی شب شهادت امام رضا(ع) برچسبها ایران امام رضا(ع) مشهد حرم امام رضا (ع) شهادت حضرت امام رضا(ع)
