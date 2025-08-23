  1. استانها
مشهد مقدس در شب شهادت امام رضا(ع)

مشهد - در شب شهادت امام رضا (ع)، مشهد مقدس با خیل عظیم عاشقان و عطر معنویت، غرق در عزا و ماتم است.

