به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: عناصر گروه تروریستی داعش خطری برای عراق ندارند و به لطف هوشیاری نیروهای امنیتی و حملات مستمر، فلج شده‌اند.

وی افزود: نیروهای امنیتی عراق توانمند هستند و در آمادگی کامل برای تعامل با تحولات امنیتی قرار دارند و به صورت روزانه، وضعیت را پیگیری می‌کنند و عملیات امنیتی و اطلاعاتی علیه عناصر تروریستی در هر مکان انجام می‌دهند.

النعمان تصریح کرد: امنیت مرزهای عراق به طور کامل تأمین شده و هیچ یک از تحولات منطقه‌ای به صورت مستقیم بر امنیت عراق تأثیر نمی‌گذارد و ما نیز از توانایی نیروهای امنیتی میدانی و اطلاعاتی اطمینان داریم.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: نگرانی‌های بین‌المللی از عناصر داعش، ارتباطی با وضعیت عراق ندارد، این گروه تروریستی طبیعتاً خطری منطقه‌ای و بین‌المللی است و در چند کشور حضور دارد، در رابطه با عراق، این گروه فلج شده و حملات مستمری از سوی نیروهای امنیتی عراق دریافت می‌کند.