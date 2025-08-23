به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: عناصر گروه تروریستی داعش خطری برای عراق ندارند و به لطف هوشیاری نیروهای امنیتی و حملات مستمر، فلج شدهاند.
وی افزود: نیروهای امنیتی عراق توانمند هستند و در آمادگی کامل برای تعامل با تحولات امنیتی قرار دارند و به صورت روزانه، وضعیت را پیگیری میکنند و عملیات امنیتی و اطلاعاتی علیه عناصر تروریستی در هر مکان انجام میدهند.
النعمان تصریح کرد: امنیت مرزهای عراق به طور کامل تأمین شده و هیچ یک از تحولات منطقهای به صورت مستقیم بر امنیت عراق تأثیر نمیگذارد و ما نیز از توانایی نیروهای امنیتی میدانی و اطلاعاتی اطمینان داریم.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: نگرانیهای بینالمللی از عناصر داعش، ارتباطی با وضعیت عراق ندارد، این گروه تروریستی طبیعتاً خطری منطقهای و بینالمللی است و در چند کشور حضور دارد، در رابطه با عراق، این گروه فلج شده و حملات مستمری از سوی نیروهای امنیتی عراق دریافت میکند.
