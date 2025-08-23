  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

مقام نظامی عراقی: داعش فلج شده و ضربه‌های مهلکی در عراق دریافت می‌کند

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که عناصر گروه تروریستی داعش خطری برای این کشور ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: عناصر گروه تروریستی داعش خطری برای عراق ندارند و به لطف هوشیاری نیروهای امنیتی و حملات مستمر، فلج شده‌اند.

وی افزود: نیروهای امنیتی عراق توانمند هستند و در آمادگی کامل برای تعامل با تحولات امنیتی قرار دارند و به صورت روزانه، وضعیت را پیگیری می‌کنند و عملیات امنیتی و اطلاعاتی علیه عناصر تروریستی در هر مکان انجام می‌دهند.

النعمان تصریح کرد: امنیت مرزهای عراق به طور کامل تأمین شده و هیچ یک از تحولات منطقه‌ای به صورت مستقیم بر امنیت عراق تأثیر نمی‌گذارد و ما نیز از توانایی نیروهای امنیتی میدانی و اطلاعاتی اطمینان داریم.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: نگرانی‌های بین‌المللی از عناصر داعش، ارتباطی با وضعیت عراق ندارد، این گروه تروریستی طبیعتاً خطری منطقه‌ای و بین‌المللی است و در چند کشور حضور دارد، در رابطه با عراق، این گروه فلج شده و حملات مستمری از سوی نیروهای امنیتی عراق دریافت می‌کند.

