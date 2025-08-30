به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که سری جدیدی از سرکردگان تشکیلات تروریستی داعش به همراه خانواده‌هایشان از اردوگاه الهول واقع در سوریه به اردوگاه الجدعه در استان نینوا منتقل می‌شوند.

وی در ادامه افزود، این اقدام در سایه هشدارهای امنیتی و اعتراضات محافل سیاسی انجام می‌شود. مسئولان امنیتی و شیوخ قبایل در استان الانبار نسبت به این اقدام اعتراض دارند چرا که بازگشت داعشی‌ها به الانبار به عنوان یک بمب ساعتی عمل می‌کند.

منبع مذکور تصریح کرد که این حرکت تحت فشارهای آمریکا بر بغداد صورت گرفته است.