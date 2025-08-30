  1. بین الملل
«بمب ساعتی» آمریکا در عراق؛ حرکت موج داعشی‌ها از سوریه

یک منبع امنیتی عراقی به انتقال سرکردگان داعشی به همراه خانواده‌هایشان از سوریه به این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که سری جدیدی از سرکردگان تشکیلات تروریستی داعش به همراه خانواده‌هایشان از اردوگاه الهول واقع در سوریه به اردوگاه الجدعه در استان نینوا منتقل می‌شوند.

وی در ادامه افزود، این اقدام در سایه هشدارهای امنیتی و اعتراضات محافل سیاسی انجام می‌شود. مسئولان امنیتی و شیوخ قبایل در استان الانبار نسبت به این اقدام اعتراض دارند چرا که بازگشت داعشی‌ها به الانبار به عنوان یک بمب ساعتی عمل می‌کند.

منبع مذکور تصریح کرد که این حرکت تحت فشارهای آمریکا بر بغداد صورت گرفته است.

    • حسین IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
      دولت عراق بیچاره و بدبخت، افسار کشورش رو داده دست آمریکا و از این بهتر نمیشه عراق همیشه در فلاکت خواهد بود مادامی که آمریکا آنجاست

