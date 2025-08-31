  1. بین الملل
هشدار نسبت به تحرکات آمریکا در عراق از طریق داعش

یک نماینده عراقی نسبت به تحرکات آمریکایی‌ها برای استفاده از گروهک‌های زیر زمینی وابسته به داعش هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، علی البنداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که خطر تشکیلات تروریستی داعش در این کشور طی دوره اخیر شدت گرفته و گروهک‌های زیر زمینی وابسته به آن در برخی مناطق دست به تحرکاتی می‌زنند.

وی افزود: آمریکا به دنبال متشنج کردن شرایط امنیتی عراق از طریق این گروهک‌های زیرزمینی به ویژه بعد از اعلام خروج نظامیان این کشور از برخی مناطق است.

البنداوی اضافه کرد: واشنگتن تلاش دارد مانع تحقق ثبات در عراق شود و از اهرم داعش به عنوان یک عامل فشار سیاسی و امنیتی علیه بغداد استفاده کند.

به تازگی برخی مناطق کرکوک، موصل و الانبار شاهد تحرکات بقایای داعش بوده است.

