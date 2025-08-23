به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر شنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ایلام، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های این مرکز آموزش عالی، گفت: احداث و تجهیز دانشگاه علوم پایه، احداث ساختمان آزمایشگاهی، افزایش تعداد خوابگاه‌های دانشجویی، بهبود معیشت دانشجویان و برگزاری همایش ظرفیت‌های ناشناخته استان ایلام از مهم‌ترین اولویت‌های کاری است که در این جلسه مطرح شد.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که دانشگاه به‌ویژه در بخش رفاهی کارکنان و دانشجویان دارد، پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ برای دانشکده علوم انسانی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در قالب پروژه‌های پیوست یک و از محل توازن، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای دانشگاه در نظر گرفته‌ایم که پس از بازگشت به تهران ابلاغ آن به سازمان برنامه و بودجه پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس با تاکید بر نقش پژوهش‌محوری دانشگاه ایلام اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای ایده‌های نو از ظرفیت اساتید و دانشگاهیان استفاده کنند.

همایون مراد نژادی رئیس دانشگاه ایلام نیز با بیان اینکه دانشگاه ایلام هشت هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد، گفت: این دانشگاه مسئولیت‌های اجتماعی مهمی برای خود تعریف کرده و با اجرای طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مهم استان، نقش یک بازیگر کلیدی در محیط پیرامونی خود را ایفا می‌کند.