اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و رفاهی دانشگاه ایلام

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و رفاهی دانشگاه ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر شنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ایلام، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های این مرکز آموزش عالی، گفت: احداث و تجهیز دانشگاه علوم پایه، احداث ساختمان آزمایشگاهی، افزایش تعداد خوابگاه‌های دانشجویی، بهبود معیشت دانشجویان و برگزاری همایش ظرفیت‌های ناشناخته استان ایلام از مهم‌ترین اولویت‌های کاری است که در این جلسه مطرح شد.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که دانشگاه به‌ویژه در بخش رفاهی کارکنان و دانشجویان دارد، پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ برای دانشکده علوم انسانی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در قالب پروژه‌های پیوست یک و از محل توازن، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای دانشگاه در نظر گرفته‌ایم که پس از بازگشت به تهران ابلاغ آن به سازمان برنامه و بودجه پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس با تاکید بر نقش پژوهش‌محوری دانشگاه ایلام اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای ایده‌های نو از ظرفیت اساتید و دانشگاهیان استفاده کنند.

همایون مراد نژادی رئیس دانشگاه ایلام نیز با بیان اینکه دانشگاه ایلام هشت هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد، گفت: این دانشگاه مسئولیت‌های اجتماعی مهمی برای خود تعریف کرده و با اجرای طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مهم استان، نقش یک بازیگر کلیدی در محیط پیرامونی خود را ایفا می‌کند.

