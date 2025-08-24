به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، دکتر علی اکبر صالحی که سال‌های ۶۱ تا ۶۴ و ۶۸ تا ۷۲ رئیس دانشگاه شریف بوده است، درباره مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه گفت: شرایط منطقه و جهان به‌گونه‌ای است که توقعات همکاران در دانشگاه باید متناسب با واقعیات باشد. در دو دهه اخیر دانشگاه‌ها چندان از لحاظ بودجه موردتوجه و عنایت خاص نبودند. فلذا آزمایشگاه‌ها متناسب با شرایط روز بهنگام و نو نشدند. از طرف دیگر تحصیلات تکمیلی توسعه پیدا کرد، اما همگام با توسعه کمی دانشجویان بایستی شرایط توسعه آزمایشگاهی و دسترسی به تجهیزات جدید هم فراهم می‌شد.

وی اظهار کرد: بنده زمانی که بعد از جنگ تحمیلی سال ۶۸، توفیق خدمت در دانشگاه را برعهده داشتم و می‌دانستم که دست دولت در تأمین بودجه موردنیاز پر نیست به سراغ منابع دیگر رفتم. توانستیم وامی حدود ۱۱ میلیون‌دلاری از بانک توسعه اسلامی بگیریم. اکنون هم دانشگاه نباید توقع بودجه زیادی را از دولت داشته باشد و شرایط مالی دولت چندان مناسب نیست.

رئیس اسبق دانشگاه شریف با تاکید بر این‌که مدیران و اساتید باید دنبال منابع دیگر بگردند و تنها چشمشان به دولت نباشد، ادامه داد: برای مثال شرکت‌های بزرگی هستند که طبق قانون می‌توانند بخشی از بودجه‌شان را به امور اجتماعی و پژوهشی اختصاص دهند. حرکت برای تأمین بودجه مناسب باید سریع‌تر و فراگیرتر باشد. اکنون خیلی مراکز بین‌المللی برای تأمین مالی هستند؛ مانند بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه آسیا. ما در بسیاری از این بانک‌ها سهام داریم و این بانک‌ها وام‌های خوبی می‌دهند؛ ما باید از این حق خود استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که اکنون تأمین مالی ضروری‌ترین کاری است که باید برای شریف انجام بشود، گفت: حرف من این است که روی دولت چندان حساب باز نکنیم و از چند طریق وارد عمل بشویم؛ شرکت‌های بزرگ در ایران، بانک‌های منطقه‌ای و حتی بانک جهانی. باید با اصرار حقوق خودمان را پی بگیریم و نه با کم‌رویی و یا احیاناً خجالت. باید دنبال تأمین مالی به طور جد باشیم. نکته بعدی بحث نوآوری و ابتکار در ایجاد رشته‌های جدید و برای مثال طرح موضوعات نو از قبیل هوش مصنوعی و فناوری کوانتمی است.

صالحی افزود: در این دوره بسیار حساس همه باید دست‌به‌دست هم بدهیم تا دانشگاه شریف را دوباره احیا و به روزهای اوج خود بازگردانیم.