پذیرش ۶۰۰ دانشجوی بین‌الملل جدید در دانشگاه ایلام

ایلام - رئیس دانشگاه ایلام از پذیرش ۶۰۰ دانشجوی بین‌الملل جدید در دانشگاه ایلام طی سال تحصیلی جدید خبر داد.

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر از پذیرش ۶۰۰ دانشجوی بین‌الملل جدید در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: با این پذیرش، تعداد کل دانشجویان بین‌الملل دانشگاه ایلام به ۱۳۷۰ نفر رسید.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه جذب دانشجویان خارجی، افزود: با توجه به موقعیت مرزی استان ایلام و استقبال دانشجویان عراقی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تلاش گسترده‌ای برای ایجاد ساختارهای جدید و تسریع روند جذب دانشجویان بین‌الملل صورت گرفت.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار، سامانه ثبت‌نام آنلاین دانشجویان بین‌الملل راه‌اندازی شد که تمامی مراحل پذیرش را به صورت غیرحضوری و با هدف شفافیت، کاهش هزینه‌ها و رفاه دانشجویان انجام داد.

مرادنژادی اضافه کرد: از میان یک هزار و ۵۱۲ متقاضی، ۸۰۰ نفر واجد شرایط پذیرش شناخته شدند که تاکنون ۶۰۰ نفر شامل ۱۰۰ دانشجوی دختر و ۵۰۰ دانشجوی پسر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ثبت‌نام و شهریه خود را پرداخت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه ایلام تصریح کرد: دانشجویان جدید در حال گذراندن دوره آموزش زبان فارسی هستند و از ترم دوم سال تحصیلی جدید، دروس تخصصی خود را آغاز خواهند کرد. کلاس‌های دانشجویان ایرانی و بین‌الملل تفکیک شده و اساتید مجاز به تدریس به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی خواهند بود.

مرادنژادی با اشاره به ترکیب جمعیتی دانشجویان بین‌الملل گفت: از مجموع ۱۳۷۰ دانشجوی بین‌الملل، ۳۰۰ نفر دختر و ۱۰۷۰ نفر پسر هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جذب دانشجویان خارجی علاوه بر ارتقاء تعاملات فرهنگی، از نظر اقتصادی نیز برای استان و شهر ایلام سودمند خواهد بود و هر دانشجوی بین‌الملل یک آورده اقتصادی برای منطقه به همراه دارد.

