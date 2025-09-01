همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر از پذیرش ۶۰۰ دانشجوی بین‌الملل جدید در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: با این پذیرش، تعداد کل دانشجویان بین‌الملل دانشگاه ایلام به ۱۳۷۰ نفر رسید.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه جذب دانشجویان خارجی، افزود: با توجه به موقعیت مرزی استان ایلام و استقبال دانشجویان عراقی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تلاش گسترده‌ای برای ایجاد ساختارهای جدید و تسریع روند جذب دانشجویان بین‌الملل صورت گرفت.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار، سامانه ثبت‌نام آنلاین دانشجویان بین‌الملل راه‌اندازی شد که تمامی مراحل پذیرش را به صورت غیرحضوری و با هدف شفافیت، کاهش هزینه‌ها و رفاه دانشجویان انجام داد.

مرادنژادی اضافه کرد: از میان یک هزار و ۵۱۲ متقاضی، ۸۰۰ نفر واجد شرایط پذیرش شناخته شدند که تاکنون ۶۰۰ نفر شامل ۱۰۰ دانشجوی دختر و ۵۰۰ دانشجوی پسر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ثبت‌نام و شهریه خود را پرداخت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه ایلام تصریح کرد: دانشجویان جدید در حال گذراندن دوره آموزش زبان فارسی هستند و از ترم دوم سال تحصیلی جدید، دروس تخصصی خود را آغاز خواهند کرد. کلاس‌های دانشجویان ایرانی و بین‌الملل تفکیک شده و اساتید مجاز به تدریس به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی خواهند بود.

مرادنژادی با اشاره به ترکیب جمعیتی دانشجویان بین‌الملل گفت: از مجموع ۱۳۷۰ دانشجوی بین‌الملل، ۳۰۰ نفر دختر و ۱۰۷۰ نفر پسر هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جذب دانشجویان خارجی علاوه بر ارتقاء تعاملات فرهنگی، از نظر اقتصادی نیز برای استان و شهر ایلام سودمند خواهد بود و هر دانشجوی بین‌الملل یک آورده اقتصادی برای منطقه به همراه دارد.