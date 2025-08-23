لزوم بازآرایی جبهه فرهنگی در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی عصر شنبه در مراسم عزاداری ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: جهاد تبیین تکلیف مهمی است که امروز مغفول مانده است.

وی با اشاره به لزوم جهاد تبیین در عصر کنونی گفت: طبق دیدگاه و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، جهاد تبیین یک تکلیف فراگیر است که طی آن افکار عمومی را باید تحت تأثیر قرار دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: علاوه بر حضور و کنشگری برای آرایش درست در شرایط جنگی نیازمند سلسله اقتضائات برای مدیریت جامعه و توجه به بُعد اجتماعی هستیم.

حجت‌الاسلام نجفی به فرصت تحول آفرینی در شرایط جنگی اشاره و عنوان کرد: طبق تاکید رهبر معظم انقلاب شرایط جنگ فرصتی برای بازسازی جبهه فرهنگی است که این تحول حاصل درک و مواجه صحیح از جنگ خواهد بود.

وی افزود: حفظ شور و شوق و شعور ملی یکی از ۷ راهبردهایی است که توسط رهبر انقلاب بدان تاکید شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان ضمن تاکید بر شناخت درست صحنه در جهاد تبیین گفت: در صورت عدم درک درست از صحنه، هیچ جهاد تبیینی صورت نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام نجفی اضافه کرد: جنگ به اتمام نرسیده است و تنها بُعد نظامی آن متوقف شده است لذا پس از آتش‌بس ۹۰ درصد کنش‌های اجتماعی کمرنگ شده که نشان‌دهنده عدم فهم درست از شرایط جنگ است.

وی به به‌کارگیری آخرین فناوری‌های روز دنیا در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب علت اساسی پیروزی در این جنگ پیچیده تمام‌عیار بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در پایان افزود: عدم فهم درست از ابعاد نظم نوین جهانی سبب عدم تحلیل درست از جنگ خواهد شد.