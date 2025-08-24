خورشید خراسان در غربت طوس؛ میراث علمی امام هشتم چراغ هدایت مسلمانان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهادت امام رضا (ع) در تاریخ اسلام، نه تنها یک واقعه جانسوز و غمانگیز برای شیعیان و محبان اهل بیت (ع) است، بلکه نقطه عطفی در مسیر گسترش معارف اسلامی، مبارزه با ظلم و بیداد و تبیین جایگاه ولایت در جامعه مسلمانان به شمار میرود. هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام علی بن موسی الرضا (ع)، با شخصیت والای علمی و معنوی خود، نه تنها در میان شیعیان، بلکه در میان تمام مسلمانان و حتی اندیشمندان غیرمسلمان، جایگاهی بیبدیل و ممتاز دارند.
دوران حیات پربرکت امام رضا (ع) همزمان با یکی از حساسترین مقاطع تاریخ اسلام بود؛ مقطعی که خلافت عباسیان در اوج بحرانهای سیاسی و اجتماعی قرار داشت و خلفای این سلسله برای تحکیم قدرت خود، از هیچ ترفندی فروگذار نمیکردند. مأمون عباسی که با بحران مشروعیت سیاسی روبهرو بود، برای تثبیت جایگاه خود، به اجبار امام رضا (ع) را به ولایتعهدی گمارد تا از این طریق مشروعیت دینی به حکومت خود ببخشد. اما در حقیقت، این اقدام مقدمهای بود برای کنترل و در نهایت شهادت مظلومانه آن حضرت.
امام رضا (ع) با پذیرش اجباری ولایتعهدی، رسالتی تاریخی بر عهده گرفتند. ایشان با خطبهها، مناظرات علمی و تبیین معارف اصیل اسلامی، پرده از چهره ریاکارانه خلافت عباسی برداشتند و در هر فرصتی، جایگاه حقیقی اهل بیت (ع) را برای مردم روشن ساختند. حضور علمی امام در خراسان و مناظراتی که با اندیشمندان ادیان و فرق مختلف برگزار شد، نه تنها نشان از علم بیپایان امام داشت، بلکه حقانیت مکتب اهل بیت (ع) را به همگان آشکار ساخت.
سرانجام، مأمون که تاب تحمل این روشنگریها و محبوبیت روزافزون امام در میان مردم را نداشت، دست به جنایت زده و امام رضا (ع) را در شهر طوس به شهادت رساند. این واقعه، لکه ننگی جاودان بر پیشانی عباسیان شد و خون پاک امام، چون خورشیدی در تاریخ اسلام درخشید. شهادت امام رضا (ع) نه تنها نتوانست شعاع هدایت ایشان را خاموش کند، بلکه مزار مطهرشان در مشهد مقدس به کانونی برای تبلور عشق و ایمان شیعیان و مسلمانان جهان بدل شد.
امروز، قرنها پس از آن واقعه جانسوز، بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در قلب مشهد، مأمن دلهای عاشق و خسته است؛ جایی که میلیونها زائر از سراسر ایران و جهان اسلام با دلهایی مملو از عشق و ارادت، خود را به ضریح منور هشتمین امام میرسانند و از آن چشمه فیاض معنویت سیراب میشوند. مشهدالرضا، نه تنها یک شهر مذهبی، بلکه نماد پیوند معنویت، هویت شیعی و استقامت در برابر ظلم است.
شهادت امام رضا (ع) یادآور این حقیقت بزرگ است که راه اهل بیت (ع) با خون و مظلومیت آمیخته شده اما هرگز خاموش نگشته است. نام و یاد امام رضا (ع) امروز بیش از هر زمان دیگری، مایه وحدت مسلمانان و الهامبخش حرکتهای عدالتخواهانه در جهان اسلام است. در سالروز شهادت این امام همام، دلهای شیعیان و آزادگان جهان، بار دیگر در غم فقدان آن خورشید ولایت سیاهپوش است و اشکها، گواه ارادت و عشقی بیپایان به ساحت مقدس ایشان.
حرم امام رضا (ع) منشأ آثار و برکات بیشمار برای ایران اسلامی است
حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) اظهار داشت: بارگاه ملکوتی هشتمین امام همام در ایران اسلامی منشأ آثار و برکات بیشمار است و ملت ایران همواره از فیوضات معنوی و کرامات آن حضرت بهرهمند بودهاند.
وی افزود: امام رضا (ع) نه تنها ملجأ و مأمن دلهای خسته و عاشقان اهلبیت (ع) هستند، بلکه در طول تاریخ، پناه ملت ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) نیز بوده و خواهند بود.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: ما بارها به چشم خود شاهد عنایات و برکات حضرت رضا (ع) در زندگی فردی، اجتماعی و حتی در عرصههای بزرگ ملی بودهایم و این حقیقتی انکارناپذیر در تاریخ ایران اسلامی است.
حجت الاسلام غفوری در پایان خاطرنشان کرد: امروز در سالروز شهادت امام رضا (ع)، ملت ایران با یاد و نام آن امام مهربان، بار دیگر پیمان وفاداری خود را با ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی تجدید میکنند.
امام رضا (ع) ولینعمت ایرانیان و چراغ هدایت امت اسلامی هستند
حجتالاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه امروز در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز شهادت امام علی بن موسیالرضا (ع) اظهار داشت: هشتمین امام شیعیان، نه تنها یک شخصیت تاریخی و مذهبی بلکه یک مکتب بزرگ انسانسازی و معرفت هستند که آثار وجودی و معنوی ایشان تا امروز امت اسلامی و به ویژه ملت ایران را سیراب میسازد.
وی افزود: ایرانیان افتخار میکنند که میزبان پیکر مطهر امام مهربانیها هستند و به همین دلیل است که امام رضا (ع) به حق «ولینعمت ایرانیان» لقب گرفتهاند. حضور حرم مطهر آن امام همام در قلب خراسان، نه تنها یک مرکز معنوی و زیارتی بلکه کانونی برای وحدت، بصیرت و هدایت دینی مسلمانان در طول تاریخ بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: امام رضا (ع) در دوران ولایتعهدی اجباری خویش، با بیان معارف ناب اسلامی و مناظرات علمی با بزرگان ادیان، حقانیت اسلام و اهل بیت (ع) را آشکار ساختند و با همان مهربانی و سعه صدر همیشگی، مردم را به حقیقت دعوت کردند. ایشان نه تنها چراغ هدایت برای شیعیان بلکه برای تمام انسانهای آزاده جهان هستند.
حجت الاسلام چقامیرزایی با اشاره به حدیث گرانسنگ سلسلهالذهب امام رضا (ع) بیان داشت: آن حضرت در مسیر حرکت به مرو، در نیشابور حدیثی بیان فرمودند که همچنان به عنوان یک منشور جاودان در تاریخ اسلام باقی است. ایشان فرمودند: «کلمة لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» و سپس افزودند «بشرطها و انا من شروطها». این حدیث شریف به روشنی جایگاه امامت و ولایت را در امتداد توحید بیان میکند و پیوندی ناگسستنی میان ایمان به خدا و پیروی از امامان معصوم (ع) ترسیم میسازد.
وی خاطرنشان کرد: امروز که جهان اسلام با فتنهها و بحرانهای فکری و اجتماعی دست به گریبان است، بازخوانی سیره امام رضا (ع) میتواند چراغ راهی برای امت اسلامی باشد. همانگونه که حرم مطهر ایشان پناه دلهای خسته و مأمن مؤمنان است، معارف ایشان نیز میتواند شفابخش زخمهای روحی و اجتماعی جامعه باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: سالروز شهادت امام رضا (ع) فرصتی است تا بار دیگر بر پیوند ناگسستنی ملت ایران با این امام همام تأکید کنیم و یادآور شویم که امام رضا (ع) با مهربانی، علم، کرامت و ولایت خود همچنان ولینعمت و چراغ هدایت ایرانیان و مسلمانان جهان هستند.
کتاب «عیون اخبار الرضا» منبعی گرانسنگ در شناخت سیره امام رضا (ع) است
آیتالله مهدوی خطیبی، از اساتید حوزه و دانشگاه کرمانشاه ظهر یکشنبه در اجتماع پرشور امامرضاییهای کرمانشاه با بیان اینکه کتابشناسی جایگاه ویژهای در تاریخ اسلام و شیعه دارد، اظهار کرد: شیخ صدوق، از بزرگترین علمای شیعه، کتاب ارزشمندی به نام عیون اخبار الرضا نگاشته که در آن به روایتهای مختلفی از زندگی و سخنان امام رضا (ع) پرداخته است. این کتاب نه تنها مجموعهای از احادیث معتبر درباره امام هشتم (ع) است، بلکه نقشی مؤثر در ترویج علوم دینی در جهان اسلام، بهویژه در اصفهان ایفا کرده است.»
وی افزود: شیخ صدوق در این کتاب با دقتی علمی به مسائل فقهی و اخلاقی پرداخته و به گونهای میتوان این اثر را رسالهای عملیاتی در عرصه احکام دینی و شکرگزاری از نعمتهای الهی دانست. کتاب عیون اخبار الرضا چنان جایگاه مهمی دارد که میتوان آن را در کنار کتب اربعه به عنوان منبعی اصلی در حوزه حدیث و معارف شیعی مورد استفاده قرار داد.
این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به محوریت شکرگزاری در این اثر گفت: در روایات امام رضا (ع) که در این کتاب نقل شده، شکرگزاری از خداوند بهعنوان یکی از مهمترین وظایف دینی معرفی شده است. این شکرگزاری صرفاً در بیان لفظی خلاصه نمیشود، بلکه در عمل به دستورات الهی و بهرهگیری درست از نعمتهای خداوند معنا پیدا میکند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص دوران خلافت عباسی و ماجرای ولایتعهدی امام رضا (ع) عنوان کرد: در زمان مأمون عباسی، اهلبیت (ع) با فشارها و مخالفتهای گستردهای روبهرو شدند. با این حال، امام رضا (ع) با تدابیر حکیمانه خود توانست مسیر گسترش معارف دینی و آموزههای اهلبیت (ع) را ادامه دهد و به الگویی ماندگار در مقاومت و هدایت امت اسلامی تبدیل شود.
آیتالله خطیبی در پایان تصریح کرد: یکی از بزرگترین درسهای زندگی امام رضا (ع) شکرگزاری در سختترین شرایط است. ایشان نشان دادند که حتی در اوج فشارها و ظلمها میتوان در خدمت مردم بود، معارف الهی را ترویج کرد و در مسیر حق پایدار ماند.
