حادثه واژگونی خودرو در محور بجنورد- شیروان ۵ مصدوم برجا گذاشت

ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظهر یکشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در محور بجنورد به شیروان بعد از پتروشیمی، از مرکز هماهنگی عملیات دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای امداد و نجات پایگاه سیساب به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، ۵ مصدوم این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی بیان کرد: امدادرسانی به مصدومان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و حال عمومی برخی از آنان مساعد گزارش شده است.
