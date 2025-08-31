  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

حادثه واژگونی خودرو در محور بجنورد- شیروان ۵ مصدوم برجا گذاشت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از امدادرسانی به ۵ مصدوم حادثه واژگونی خودروی دنا در محور بجنورد به شیروان خبر داد.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظهر یک‌شنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در محور بجنورد به شیروان بعد از پتروشیمی، از مرکز هماهنگی عملیات دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امداد و نجات پایگاه سیساب به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، ۵ مصدوم این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی بیان کرد: امدادرسانی به مصدومان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و حال عمومی برخی از آنان مساعد گزارش شده است.

