به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کرد: بر اساس آمار ثبت شده از اجرای طرح جابهجایی زائران رضوی در دهه پایانی ماه صفر، در فاصله روزهای ۲۸ مرداد تا اول شهریور ۱۴۰۴ در مجموع ۳۱۶ هزار و ۷۱۹ مسافر با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی جادهای در مسیرهای رفت و برگشت مشهد مقدس جابهجا شدهاند.
طی این مدت ۱۶۷ هزار و ۹۰۰ زائر در مسیر رفت با استفاده از ۸۵۹۹ سفر ناوگان عمومی جادهای از مبادی مختلف به سمت مشهد مقدس منتقل شدهاند، این آمار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نشاندهنده افزایش ۰.۵ درصدی تعداد زائران است.
شایان ذکر است، در مسیر بازگشت نیز در همین بازه زمانی ۱۴۸ هزار و ۸۱۹ زائر حرم رضوی با استفاده از ۱۰ هزار و ۱۸۹ سفر ناوگان عمومی جادهای از مشهدالرضا به مقاصد مختلف بازگشتهاند که مقایسه آماری با دوره مشابه سال گذشته بیانگر افزایش ۳۴.۴ درصدی تعداد زائران و رشد ۲۷.۹ درصدی تعداد سفرهای ناوگان عمومی در این بخش است.
بر پایه این گزارش، سهم سفرهای دروناستانی از مجموع سفرهای رفت به مشهدالرضا ۴۵ درصد و سهم مسافران جابهجا شده از این طریق ۳۲ درصد بوده است، همچنین سهم سفرهای بروناستانی ۵۵ درصد و آمار مسافران جابهجا شده در این سفرها ۶۸ درصد را شامل میشود.
گفتنی است، سهم سفرهای دروناستانی از مجموع سفرهای بازگشت ۷۲ درصد و سهم مسافران جابهجا شده در این سفرها ۷۷ درصد بوده است، همچنین سهم سفرهای بروناستانی از مجموع سفرهای بازگشت ۲۸ درصد و سهم مسافران جابهجا شده از این طریق ۲۳ درصد را تشکیل داده است.
