۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

اسامی دختران هاکی روی یخ برای مسابقات جهانی اعلام شد

فهرست ملی پوشان هاکی روی یخ دختران زیر ۱۸ سال ایران برای حضور در مسابقات جهانی به میزبانی تایلند اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جهانی هاکی روی یخ دیویژن ۳، بهمن‌ سال جاری با حضور کشورهای تایلند، لیتوانی، بلغارستان، ایران و کرواسی به میزبانی بانکوک برگزار می شود و تیم ملی ایران با ترکیبی از جوان‌ترین و مستعدترین بازیکنان کشور گام در مسیر رقابتی مهم و بین‌المللی خواهد گذاشت.

به همین خاطر از سوی کادر فنی این تیم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو اعلام شد:

۱.آیدا یزدانیان
۲.شارمین طباطبایی
۳.ملیکا مهابادی
۴.زهرا میراخورلو
۵.فرنیا یوسفی
۶.پارمیس دولت آبادی
۷.ملیحه علیبیگلو
۸.آوا محمد
۹.محیا هاشمی
۱۰.آوین تاروردی زاده
۱۱.سارا عرشیان
۱۲.دینا ساوه شمشکی
۱۳.یاسینا کریم زاده
۱۴.باران خویلو
۱۵.النا خرمی نیا
۱۶.آیلین آدینه لو
۱۷.مهرسا غلامی
۱۸.ساغر هاشمی
۱۹.رومینا هداوند
۲۰.باران جدیدی
۲۱.شهگل عرب
۲۲.نفس قربانی
۲۳.آریسا رامین
۲۴.پارمیس جوان روح
۲۵.درسا شعبانی
دروازه بان ها
ترنم تاجیک
رومینا اسماعیلی
نازنین کارگر

از این اسامی در نهایت و با تصمیم کادر فنی ۲۰ نفر به مسابقات جهانی تایلند اعزام می شوند.

