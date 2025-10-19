گام بزرگ هاکی روی یخ ایران در مسیر جهانی؛ یک هفته هیجانی برای دختران

به گزارش خبرگزاری مهر، برای چهارمین سال پیاپی، ایران با موفقیت در رویداد جهانی «آخر هفته دختران در هاکی روی یخ» (World Girls’ Ice Hockey Weekend) که زیر نظر فدراسیون جهانی هاکی روی یخ (IIHF) برگزار میشود، شرکت کرد. امسال برای نخستین بار این برنامه بهصورت همزمان در دو شهر تهران و جزیره زیبای کیش برگزار شد.
این رویداد که به ابتکار انجمن هاکی روی یخ ایران برگزار شد، گامی مهم در مسیر توسعه ورزش بانوان و گسترش فعالیتهای هاکی روی یخ در کشور به شمار میآید. هدف جهانی این برنامه، آشنا کردن دختران با لذت و هیجان ورزش هاکی روی یخ و ایجاد فرصتی برای دوستی، کار گروهی و اعتمادبهنفس از طریق ورزش است.
در ایران بیش از صد دختر نوجوان در این رویداد شرکت کردند؛ شامل بازیکنان فعال در پروگرام Learn to Play و دوستانشان که برای نخستین بار پا به روی یخ گذاشتند. کیش امسال برای نخستین بار میزبان رویداد بینالمللی هاکی روی یخ در یک منطقه گرمسیری بود؛ اتفاقی که نشاندهنده گسترش زیرساختهای ورزشی استاندارد و افزایش علاقه به ورزشهای یخی در سراسر ایران است.
در طول برنامه، بازیکنان تیم ملی بانوان و مربیان رسمی فدراسیون، دختران را در فعالیتهای آموزشی، بازیهای مهارتی و یک مسابقه نمادین دوستانه همراهی کردند که بازیکنان باتجربه و تازهوارد در قالب تیمهای ترکیبی در کنار هم بازی کردند. این رویداد نمادی از همبستگی، دوستی و یادگیری بود که یخ را به فضایی شاد و الهامبخش برای تجربهای نو تبدیل کرد.
افزون بر فعالیتهای روی یخ، بخشی از برنامه بهصورت آفآیس (خارج از زمین یخ) برگزار شد؛ جایی که دختران در قالب ایستگاههای سرگرمی و آموزشی مختلف شرکت کردند تا ضمن لذت بردن از فضای شاد روز، از طریق بازیها و چالشهای خلاقانه با مفاهیم پایه هاکی بیشتر آشنا شوند. ترکیب بخشهای روی یخ و آفآیس، فضایی پویا، شاد و یادگیرنده برای همه شرکتکنندگان ایجاد کرد.
انجمن هاکی روی یخ ایران تأکید کرد که این تجربه، گامی مؤثر در مسیر رشد حضور بانوان در ورزش هاکی روی یخ است و کاملاً با اهداف توسعهای فدراسیون جهانی هاکی روی یخ (IIHF) در جهت افزایش دسترسی، آموزش و فرصتهای برابر برای دختران در سراسر جهان همسو میباشد.
با توجه به استقبال گسترده و بازخوردهای مثبت، ایران قصد دارد این برنامه را هر سال در چند شهر کشور برگزار کرده و دادههای مربوط به میزان مشارکت، پیشرفت مهارتها و جذب ورزشکاران جدید را گردآوری و به IIHF گزارش دهد تا نقش فعال خود را در توسعه جهانی هاکی بانوان تثبیت کند
