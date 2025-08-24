به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه قضائی در جریان رسیدگی به پروندههای مالی و بانکی، موفق شد بخش قابلتوجهی از مطالبات معوق بانکها و حقوق بیتالمال را بازگرداند.
در این روند بیش از ۱۴۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان از مطالبات بانکی، استیفای بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان از حقوق بیتالمال در استان تهران و همچنین پرونده چای دبش که به ارزش ۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود به خزانه عمومی بازگشت.
همچنین وصول ۲۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ تومان در پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی و پرداخت تسهیلات به بانکها نیز محقق شد.
