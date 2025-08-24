به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به زمان‌بندی برگزاری این دوره گفت: آزمون عملی از سوم تا هشتم شهریور در شش حوزه امتحانی در شهرستان‌های ساری، آمل، بابل، قائم‌شهر، نوشهر و تنکابن برگزار خواهد شد. آزمون نظری نیز به صورت برخط (آنلاین) از یازدهم تا سیزدهم شهریور ماه پیگیری می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: هنرجویان در این دوره در رشته‌های گرافیک رایانه‌ای، چهره‌سازی، تصویربرداری و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای، صفحه‌آرایی، نوازندگی ساز ایرانی و جهانی، عکاسی دیجیتال، دستیاری طراحی لباس و دوخت، آواز ایرانی و بسته‌بندی رقابت خواهند کرد.

محمدی با اشاره به تعداد هنرجویان اظهار داشت: در این آزمون ۷۶۸ نفر در بخش نظری و ۶۷۲ نفر در بخش عملی شرکت می‌کنند که مجموعاً هزار و ۷۹۵ هنرجو را شامل می‌شود. او افزود: از این تعداد ۵۵۸ نفر زن معادل ۳۸.۷۵ درصد و ۸۸۲ نفر مرد معادل ۶۱.۲۵ درصد هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تأکید کرد: در جلسه هماهنگی برگزاری آزمون‌ها بر لزوم نظارت دقیق بر فرآیند اجرا و همچنین پشتیبانی فنی در همه مراحل تأکید شده تا این دوره بدون مشکل برگزار شود.