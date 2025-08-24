  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان جهت اعزام به دو رویداد پیش رو مشخص شد

رقابت های انتخابی تیم ملی بانوان، جهت اعزام به رقابت های قهرمانی جهان و بازی های کشورهای اسلامی با شناخت برترین ها به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان با نظارت اعضای کادر فنی و قضاوت داوران بین المللی عصر امروز یکشنبه، دوم شهریور ماه در خانه تکواندو برگزار شد. این رقابت‌ها به منظور معرفی نفرات برتر جهت حضور در دو رویداد مهم مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی چین و بازی‌های کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان انجام و در پایان ترکیب نهایی تیم ملی مشخص شد.

بر همین اساس سعیده نصیری، مهلا مؤمن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه و نسترن ولی زاده ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند. همچنین تیم ملی با ترکیب ساینا کریمی، روژان گودرزی، هستی محمدی، یلدا ولی نژاد، فاطمه اسکندرنیا و ملیکا میرحسینی نیز به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام خواهد شد.

مهروز ساعی، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی مربیان تیم ملی هستند.

