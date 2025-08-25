دیدار مسئولان کنگان با خانواده شهید «عباس روشن قیاس»

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهید عباس روشن قیاس، با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز مرهون ایثار شهیدان است، صبر و پایداری خانواده‌های معظم شهدا را گنجینه‌ای ارزشمند برای جامعه دانست.

فرماندار کنگان با اشاره به جایگاه والای شهیدان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: شهدا چراغ راه ملت هستند و ایستادگی خانواده‌های آنان به جامعه امید و استقامت می‌بخشد، ما وظیفه داریم با خدمت خالصانه به مردم راه آنان را ادامه دهیم.

وی افزود: هفته دولت فرصتی است برای یادآوری مجاهدت شهیدان و تجدید میثاق با آرمان‌هایی که با خون پاک خود از آن پاسداری کردند.

اعضای خانواده شهید نیز در سخنانی به بیان خاطراتی از ایمان و شجاعت عباس روشن قیاس پرداختند و بر ادامه مسیر آن شهید والامقام تأکید کردند.

در پایان، فرماندار کنگان با اهدای لوح یادبود از صبر و ایثار این خانواده قدردانی کرد و یاد و نام شهدا را مایه عزت و افتخار نظام جمهوری اسلامی دانست.