دیدار با خانواده شهدا افتخار مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی پنجشنبه شب در دیدار با مادر و خانواده شهید والامقام «ابوالقاسم خادمی»، این دیدار را افتخاری بزرگ و مایه دلگرمی مسئولان دانست و اظهار کرد: خانواده شهدا، چشم و چراغ ملت ایران هستند و دیدار با این آنها، موجب فخر و مباهات مسئولان است.

فرماندار دیلم گفت: صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، بزرگترین درس ایثار و فداکاری را به جامعه می‌آموزد و همه ما همواره باید قدردان این خانواده‌ها باشیم.

کاظمی افزود: شهیدان با نثار خون پاک خود، امنیت و آرامش را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند و امروز برماست که با خدمتگزاری صادقانه به مردم، راه آنان را تداوم بخشیم.

در پایان این دیدار، فرماندار و هیئت همراه از مادر و خانواده شهید والامقام ابوالقاسم خادمی تجلیل کردند.