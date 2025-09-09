شهدا چراغ راه مسئولان در مسیر خدمت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری‌نیا ظهر سه شنبه در مراسم تجدید میثاق با شهدا در گلزار شهدای خوشنام بخش سیراف ضمن قدردانی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهیدان اظهار کرد: آغاز خدمت در بخش سیراف را با حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان به فال نیک می‌گیرم.

بخشدار جدید سیراف افزود: شهدا چراغ راه ما در مسیر خدمتگزاری هستند و وظیفه اصلی مسئولان در این برهه، تلاش صادقانه برای رفع مشکلات مردم و خدمت بی‌منت به آنان است.

وی گفت: بدون تردید راه شهیدان با خدمت خالصانه به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب ادامه خواهد یافت.

ادامه دادن مسیر شهدا بهترین راه قدردانی از آنها

امام جمعه بخش سیراف در سخنانی با گرامیداشت یاد شهیدان گفت: امروز هر آنچه از امنیت، آرامش و پیشرفت در کشور داریم، مرهون خون پاک شهداست.

حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری افزود: مسئولیت‌ها در نظام اسلامی یک امانت الهی است و مدیران باید با الگوگیری از سیره شهیدان، در مسیر صداقت، ساده‌زیستی و خدمت بی‌وقفه به مردم گام بردارند.

وی گفت: بی‌شک بهترین راه قدردانی از شهدا، ادامه دادن مسیر آنان با خدمت جهادی و بی‌ریا به مردم است.

این مراسم معنوی با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز شد و مسئولان حاضر با نثار گل و عطر افشانی، بر جایگاه والای شهدا در شکل‌گیری عزت و امنیت کشور تأکید کردند.